Οι Florence + The Machine κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Dance Fever».

Σε παραγωγή του Jack Antonoff και του Dave Bayley των Glass Animals, το «Dance Fever», το πέμπτο άλμπουμ των Florence + The Machine, ηχογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το «Dance Fever» είναι άλμπουμ που αποτυπώνει αυτά που έλειψαν περισσότερο στη Florence Welch εν μέσω του lockdown – τα clubs, ο χορός στα φεστιβάλ, η δίνη της κίνησης και της συντροφικότητας – και την ελπίδα της για τις επανασυνδέσεις που θα ακολουθούσαν.

Πριν από την πανδημία, η Florence Welch γοητεύτηκε από τη χορεομανία, ένα αναγεννησιακό φαινόμενο κατά το οποίο ομάδες ανθρώπων – μερικές φορές χιλιάδες – χόρευαν ξέφρενα σε σημείο εξάντλησης, κατάρρευσης και θανάτου.

Η τραγουδίστρια των Florence + The Machine ταυτίστηκε με αυτές τις εικόνες, καθώς έκανε περιοδείες ασταμάτητα για περισσότερο από μία δεκαετία και στο lockdown ένιωθε περιέργως προφητική.

Η εικόνα και η έννοια του χορού και η χορεομανία παρέμειναν στο επίκεντρο του «Dance Fever», καθώς η Florence Welch άρχισε να συνυφαίνει τις δικές της εμπειρίες από το χορό – στον οποία στράφηκε τις πρώτες ημέρες της αποχής της από το αλκοόλ – με τα λαογραφικά στοιχεία ενός ηθικού πανικού από το Μεσαίωνα.

Στις πρόσφατες εποχές της ατονίας και του εγκλεισμού, ο χορός της πρόσφερε ώθηση, ενέργεια και έναν τρόπο να βλέπει τη μουσική περισσότερο χορογραφικά.

Ξεκινώντας, όπως πάντα, με ένα σημειωματάριο με ποιήματα και ιδέες στις αποσκευές, η Florence Welch είχε μόλις φτάσει στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2020 για να ξεκινήσει την ηχογράφηση του δίσκου μαζί με τον Jack Antonoff, όταν ο Covid-19 την ανάγκασε να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Ενώ ήταν κλεισμένη στο σπίτι, τα τραγούδια άρχισαν να αλλάζουν μορφή και να αποκτούν επιρροές από την dance, τη folk, τον Iggy Pop της δεκαετίας του ’70 και folk κομμάτια στο ύφος των Lucinda Williams και Emmylou Harris.

Το νέο άλμπουμ των Florence + The Machine είναι ένα παραμύθι σε 14 τραγούδια, όπως τα «King» “Heaven Is Here», «Μy Love«και «Free», τα οποία κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα και απέκτησαν εικόνα με σειρά μουσικών βίντεο που γυρίστηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας με τη σκηνοθεσία της Autumn de Wilde.

Το «Dance Fever» είναι ένα άλμπουμ στο οποίο η Florence Welch βρίσκεται στο αποκορύφωμα των δυνάμεών της και φτάνει σε μία πλήρως συνειδητοποιημένη αυτογνωσία καθώς διακωμωδεί την περσόνα που έχει δημιουργήσει για τον εαυτό της, παίζει με τις ιδέες της ταυτότητας, της λύτρωσης και της γιορτής και απολαμβάνει τη θέση της στο πάνθεον.

