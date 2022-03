Οι Florence + The Machine ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Dance Fever»

Το «Dance Fever» είναι το πέμπτο άλμπουμ των Florence + The Machine.

Οι Florence + The Machine ανακοίνωσαν τον τίτλο του νέου άλμπουμ τους και έδωσαν στη δημοσιότητα το εξώφυλλό του.

Σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Florence Welch αποκάλυψε ότι το πέμπτο άλμπουμ των Florence + The Machine θα έχει τον τίτλο «Dance Fever».

Παράλληλα, δημοσίευσε το εξώφυλλο στο οποίο στέκεται μπροστά από ένα χρυσό φεγγάρι και σκοτεινά κλαδιά, με μια πεταλούδα από πάνω της και δύο μεγάλα ροζ λουλούδια στα μαλλιά της.

Το εξώφυλλο επιμελήθηκε η καταξιωμένη φωτογράφος και κινηματογραφίστρια Autumn de Wilde.

«Ένα παραμύθι σε 14 τραγούδια», έγραψε η Florence Welch στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας ότι το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμος για προπαραγγελία στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από τις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το «Dance Fever», όπως η ημερομηνία της κυκλοφορίας και η λίστα των τραγουδιών που θα περιέχει, αναμένεται να γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι Florence + The Machine κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ. Στις 23 Φεβρουαρίου παρουσίασαν το «King» και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στις 7 Μαρτίου, ακολούθησε το «Heaven Is Here».

Όσον αφορά το «Heaven Is Here», η Florence Welch εξήγησε ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε σε συνθήκες lockdown. «Ήθελα να δημιουργήσω κάτι τερατώδες. Και αυτή η κραυγή χαράς, οργής και θλίψης ήταν το πρώτο πράγμα που βγήκε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τη στιγμή της κυκλοφορίας του «King», ανέφερε ότι είχε αρχίσει να εξετάζει τον εαυτό της ως καλλιτέχνη στο πλαίσιο του φύλου της περισσότερο μετά την είσοδό της στα τριάντα της.

Το «Dance Fever» θα είναι το επόμενο άλμπουμ των Florence + The Machine μετά το «High As Hope», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2018 και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 των charts τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «High As Hope» περιείχε δέκα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Big God» και το «Sky Full Of Song».