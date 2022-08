Η Fletcher και η Bella Thorne έρχονται κοντά στο video του «Becky’s So Hot»

Ο υπερκορεσμένος ερωτισμός της Fletcher πλημμυρίζει την οθόνη.

Η Fletcher παρουσιάζει το φλογερό music video για το νέο single της «Becky’s So Hot», ένα συναρπαστικά προσωπικό πορτρέτο του πόθου της για τη νέα κοπέλα της πρώην της.

Το «Becky’s So Hot» είναι τελευταίο single από το επερχόμενο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Fletcher με τίτλο «Girl Of My Dreams», που θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 16 Σεπτεμβρίου.

Στο μουσικό βίντεο για το «Becky’s So Hot», σε σκηνοθεσία της καλλιτέχνιδας και κινηματογραφίστριας Millicent Hailes (Billie Eilish, Tinashe, Pussy Riot), συμπρωταγωνιστεί η Bella Thorne και γίνεται το αντικείμενο του πόθου της Fletcher.

Μέσα από μία σειρά σκηνών που μοιάζουν με όνειρο (με τη Fletcher ευτυχισμένη μόνη της στο κρεβάτι και στη συνέχεια να διασχίζει την πόλη με μια μοτοσικλέτα που τρέχει με ταχύτητα), το βίντεο βυθίζει πλήρως τον θεατή στον υπερκορεσμένο ερωτισμό της εσωτερικής ζωής της Fletcher.

Το βίντεο, το οποίο εν μέρει εμπνευσμένο από τον σκοτεινό φουτουρισμό του «Blade Runner 2049», τελικά θολώνει τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας με έξοχο αποτέλεσμα.

Το «Becky’s So Hot» τοποθετεί τον τρόπο με τον οποίο η Fletcher εκφράζει τις ερωτικές επιθυμίες της σε ένα έντονο ηχητικό σκηνικό με την παραγωγή του μακροχρόνιου συνεργάτη της One Love και του πρωτοεμφανιζόμενου Pink Slip.

Με την ιλιγγιώδη σύγκρουση του ανεκπλήρωτου έρωτα και της απογοήτευσης, της ζήλιας και της ευχαρίστησης, το τραγούδι επιβεβαιώνει το χάρισμα της Fletcher να δίνει άγρια εκθαμβωτική ζωή στα πιο λεπτά συναισθήματα.

«Είσαι ερωτευμένη όπως ήμασταν; / Αν ήμουν στη θέση σου, μάλλον θα την κρατούσα / Με κάνει να θέλω να τη χτυπήσω όταν τη βλέπω / Γιατί η Becky είναι τόσο καυτή με το vintage T-shirt σου», τραγουδά η Fletcher.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FLETCHER (@findingxfletcher)

Το «Becky’s So Hot» έφτασε στο Νο. 3 του iTunes, έγινε trend στο Genius και στο Twitter και έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το V Magazine έγραψε: «Το “Becky’s So Hot” είναι μία ιλιγγιώδης έκφραση της ερωτικής απογοήτευσης, του πόθου και της συνέχειας στη ζωή». Το Billboard δηλώνει: «Η περίοδος μικροπρέπειας της Fletcher αποδεικνύεται ήδη τόσο εμβληματική όσο θα μπορούσε κανείς να ελπίζει».

Το Teen Vogue συμπεριέλαβε το «Becky’s So Hot» στα «5 καλύτερα νέα singles της εβδομάδας» και το Euphoria σημείωσε: «Είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού και θα τραγουδηθεί από χιλιάδες γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε έναν πρώην που βγαίνει με μια Becky που είναι τόσο καυτή που σε κάνει να θέλεις να μάθεις ποια είναι η γεύση της».

Το «Becky’s So Hot» ακολουθεί για τη Fletcher το τραγούδι «Her Body Is Bible» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.

Σε παραγωγή του Malay (Frank Ocean, Lorde), ο οποίος επιμελήθηκε επίσης τα EPs «You ruined new york city for me» και «THE S(EX) TAPES», η Fletcher αποκαλύπτει στο «Girl Of My Dreams» τον εσωτερικό κόσμο της πιο άφοβα από ποτέ, καταγράφοντας τις βαθιά μεταμορφωτικές εμπειρίες της στην πορεία της προς την αυτογνωσία.

Η Fletcher, η οποία συμμετείχε στο πρόσφατο μουσικό φεστιβάλ «Lollapalooza», έχει γίνει γνωστή για τις μαγευτικές ζωντανές εμφανίσεις της για τις οποίες έχουν πωληθεί σχεδόν 100.000 εισιτήρια παγκοσμίως φέτος.

Το queer είδωλο θα επιστρέψει στις συναυλίες αυτό το φθινόπωρο με την περιοδεία «Girl Of My Dreams Tour» στη Βόρεια Αμερική, που θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου από το Ορλάντο και θα ολοκληρωθεί στις 18 Νοεμβρίου στο «Hollywood Palladium» του Λος Άντζελες, με sold-out στάσεις σε θρυλικούς χώρους όπως το «Hammerstein Ballroom» στη Νέα Υόρκη.