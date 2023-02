Mick Fleetwood: Οι Fleetwood Mac «τελείωσαν» μετά τον θάνατο της Christine McVie.

Ο Mick Fleetwood δυσκολεύεται να οραματιστεί το μέλλον του συγκροτήματος μετά την απώλεια της Christine McVie.

Ο Mick Fleetwood επιβεβαίωσε ότι οι Fleetwood Mac «τελείωσαν» μετά τον πρόσφατο θάνατο της Christine McVie.

Ο ντράμερ σχολίασε το μέλλον του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2023 την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, όπου απέτισε φόρο τιμής στην Christine McVie ερμηνεύοντας το «Songbird» μαζί με τη Sheryl Crow και την Bonnie Raitt στην ενότητα «In Memoriam» (Εις Μνήμην) της βραδιάς.

Μιλώντας στους LA Times από το κόκκινο χαλί των Βραβείων Grammy, ο Mick Fleetwood εξήγησε ότι είναι δύσκολο να οραματιστεί το μέλλον του συγκροτήματος μετά τον θάνατο της Christine McVie.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, πραγματικά πιστεύω ότι το τέλος έχει χαραχτεί με την απώλεια της Chris. Θα έλεγα ότι τελειώσαμε, αλλά αυτό το έχουμε πει όλοι στο παρελθόν. Είναι κάπως αδιανόητο αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι τα υπόλοιπα μέλη των Fleetwood Mac επικεντρώνονται σε ατομικά μουσικά projects, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

«Όλοι βγαίνουν έξω και παίζουν, οπότε θα κάνω το ίδιο πράγμα, θα βρω ανθρώπους για να παίξω μαζί τους».

Σε μία ξεχωριστή συνέντευξη που παραχώρησε στο Access Hollywood στο περιθώριο των Βραβείων Grammy, ο Mick Fleetwood παραδέχτηκε ότι προς το παρόν θεωρεί ότι είναι «αδιανόητο» να εμφανίζεται με το όνομα των Fleetwood Mac.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «έχουν συμβεί και πιο παράξενα πράγματα» όσον αφορά το ενδεχόμενο μίας πιθανής επανένωσης.

Η τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος ήταν το «An Evening with Fleetwood Mac», που πραγματοποιήθηκε το 2018 και το 2019.

Σε εκείνη την περιοδεία συμμετείχαν οι Stevie Nicks, Christine McVie, Mick Fleetwood, John McVie, Mike Campbell και Neil Finn. Το «An Evening with Fleetwood Mac» ήταν η πρώτη περιοδεία με το συγκρότημα για τους Campbell και Finn, αλλά και η πρώτη περιοδεία χωρίς τον Lindsey Buckingham μετά το «Another Link in the Chain Tour» (1994-1995).

Η Christine McVie, η οποία εντάχθηκε στους Fleetwood Mac το 1968 και έγινε επίσημο μέλος του συγκροτήματος το 1970, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών στις 30 Νοεμβρίου 2022 μετά από σύντομη ασθένεια.

Στις 17 Ιανουαρίου, ο Mick Fleetwood μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον επικήδειο που εκφώνησε στο μνημόσυνο της Christine McVie.

Μεταξύ άλλων, στον επικήδειό του ανέφερε: «Και πάλι, ήταν η δική μας Christine που χάρισε τόσα πολλά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τη θυμούνται παντού. Ακριβώς όπως λέει το τραγούδι της: “Θέλω να είμαι μαζί σου παντού”, και αυτό κάνει».