Fleetwood Mac: Η Stevie Nicks δάκρυσε αφιερώνοντας ένα τραγούδι στην Christine McVie

Η Stevie Nicks δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν αφιέρωσε επί σκηνής ένα τραγούδι στην Christine McVie.

Η 74χρονη τραγουδίστρια αφιέρωσε το «Landslide» στη συνεργάτιδά της στο συγκρότημα των Fleetwood Mac στην έναρξη της κοινής περιοδείας της «Two Icons, One Night» με τον Billy Joel, την Παρασκευή στο SoFi Stadium στο Inglewood της Καλιφόρνια.

Ενώ τραγουδούσε, από την οθόνη που βρισκόταν από πίσω της περνούσαν διάφορες κοινές φωτογραφίες της Stevie Nicks και της Christine McVie από όλα αυτά τα χρόνια.

Διαφήμιση

Όταν το τραγούδι έφτασε στο τέλος του, τα φώτα της σκηνής έσβησαν και η Stevie Nicks υποκλίθηκε πίσω από τη βάση του μικροφώνου. Σήκωσε το κεφάλι της όταν τα φώτα άναψαν ξανά και το κοινό τότε μπόρεσε να δει τα δάκρυα στα μάτια της.

Αφού ευχαρίστησε τους θεατές, η Stevie Nicks είπε για την απώλεια της Christine McVie: «Δεν υπάρχουν πραγματικά πολλά να πω. Απλά προσποιούμαστε ότι είναι ακόμα εδώ, έτσι προσπαθώ να το αντιμετωπίσω».

Αυτή ήταν η πρώτη της ζωντανή εμφάνιση η Stevie Nicks μετά τον θάνατο της Christine McVie σε ηλικία 79 ετών στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Η Christine McVie, η οποία εντάχθηκε στους Fleetwood Mac το 1971, «απεβίωσε ειρηνικά στο νοσοκομείο μετά από σύντομη ασθένεια», ενώ «στο πλευρό της βρισκόταν η οικογένειά της», όπως ανέφερε τότε σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια του προγράμματός της, η Stevie Nicks απέτισε φόρο τιμής στον Tom Petty με μια διασκευή του «Free Fallin’» και ερμήνευσε επίσης το ντουέτο τους «Stop Draggin’ My Heart Around», με τον Billy Joel να τη συνοδεύει.

Αργότερα, η Stevie Nicks επέστρεψε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με τον Billy Joel το «And So It Goes».

Ο επόμενος σταθμός της περιοδείας τους «Two Icons, One Night» θα είναι το Άρλινγκτον του Τέξας στις 8 Απριλίου. Ωστόσο, η Stevie Nicks θα δώσει νωρίτερα συναυλίες στο πλαίσιο της δικής της σόλο περιοδείας, η οποία ξεκινά από το Σιάτλ στις 15 Μαρτίου.

The amazing Stevie nicks tribute to the amazing tom petty. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/QgW6OhuXQp

— Jeff Nahmias MD MHPE FACS FCCM (@jnahmias1) March 11, 2023