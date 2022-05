Ο Flea των Red Hot Chili Peppers έχει έναν σημαντικό ρόλο στη σειρά «Obi-Wan Kenobi»

Ο Flea των Red Hot Chili Peppers υποδύεται έναν νέο χαρακτήρα στο σύμπαν του «Star Wars» – Ακολουθούν spoilers

Τις εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα του «Obi-Wan Kenobi» στο Disney+ κυκλοφόρησαν έντονες φήμες ότι ο Flea των Red Hot Chili Peppers θα συμμετείχε στη σειρά σε έναν άγνωστο ρόλο.

Μετά την πρεμιέρα των δύο πρώτων επεισοδίων της σειράς στις 27 Μαΐου, επιβεβαιώθηκε ότι ο Flea είναι όντως επίσημα μέρος του σύμπαντος του «Star Wars».

Ο Flea εμφανίζεται στον ρόλο ενός κυνηγού επικηρυγμένων σε έναν μακρινό γαλαξία και να αυτή η πληροφορία δεν είναι αρκετή για εσάς και θέλετε να μάθετε πώς συνδέεται με τον Obi-Wan Kenobi, μπορείτε να διαβάσετε τη συνέχεια με μία προειδοποίηση για spoilers.

Το «Obi-Wan Kenobi» λαμβάνει χώρα δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: Επεισόδιο III – Η Εκδίκηση των Σιθ» και εννέα χρόνια πριν το «Επεισόδιο IV: Μια Νέα Ελπίδα».

Ο Obi-Wan Kenobi (ρόλος στον οποίο επιστρέφει ο εξαιρετικός Ewan McGregor) είναι πλέον λιγότερο δάσκαλος των Τζεντάι και περισσότερο προστάτης του Luke Skywalker, παρακολουθώντας τους απογόνους του Darth Vader στον πλανήτη Tatooine.

Φυσικά, ο Darth Vader δεν έχει ξεχάσει το παρελθόν τους και έτσι στέλνει τους Ανακριτές του να εντοπίσουν τον παλιό του δάσκαλο.

Προκειμένου να βγάλει τον Kenobi από την κρυψώνα του, η Τρίτη Αδελφή Reva (Moses Ingram) προσλαμβάνει έναν κυνηγό επικηρυγμένων για να απαγάγει τη Leia Organa. Ο εγκληματίας αυτός είναι ο Vect Nakru, τον οποίο υποδύεται ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αφού ο Obi-Wan Kenobi υπηρέτησε τον Bail Organa κατά τη διάρκεια των Πολέμων των Κλώνων, ο Organa θα τον καλέσει και πάλι για να τον βοηθήσει να βρει την κόρη του. Πράγματι, ο Kenobi ξεθάβει το παλιό του φωτόσπαθο και πηγαίνει στον πλανήτη Daiyu για να σώσει τη Leia και να αντιμετωπίσει τον Vect.

Ο Flea είναι περισσότερο γνωστός ως ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, όμως έχει ένα πλούσιο βιογραφικό ως ηθοποιός.

Έχει εμφανιστεί στον ρόλο του Douglas Needles στη σειρά ταινιών «Back To The Future» (Επιστροφή Στο Μέλλον), ενώ εμφανίστηκε επίσης στο «The Chase» (Η Καταδίωξη) και στο «The Big Lebowski» (Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι) και σε κλασικές ταινίες όπως οι «The Outsiders», «Fear and Loathing in Las Vegas» και «My Own Private Idaho».

Κάποιες από τις πιο πρόσφατες κινηματογραφικές του εμφανίσεις ήταν στις ταινίες «Baby Driver» του 2017 και στο «Queen and Slim» του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σκηνοθεσία της νέας σειράς «Obi-Wan Kenobi» του Disney+ υπογράφει η Deborah Chow, η οποία ανέλαβε νωρίτερα φέτος το μουσικό βίντεο των Red Hot Chili Peppers για το τραγούδι τους «Black Summer».