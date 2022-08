Ο Flea των Red Hot Chili Peppers εξηγεί γιατί δεν βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές

Ο Flea των Red Hot Chili Peppers εξήγησε γιατί δεν του αρέσει να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές, λέγοντας ότι οι συναντήσεις τους θυμίζουν συχνά «συναλλαγή» αντί να είναι κάτι πιο ουσιαστικό.

Ένας θαυμαστής με το όνομα Luke Vesely δημοσίευσε στο Twitter πλάνα από τη συνάντησή του με τον Anthony Keidis των Red Hot Chili Peppers πριν από μία συναυλία και έγραψε: «Flea και Anthony, σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο ευγενικοί και γνήσιοι όταν μας συναντήσατε, είστε και οι δύο μεγάλες ακτίνες φωτός».

«Δεν χρειαζόταν να σταματήσετε και να μιλήσετε μαζί μας, αλλά το κάνατε και ελπίζω να ξέρετε ότι πραγματικά επηρεάσατε τις ζωές μας», πρόσθεσε.

Ένας άλλος θαυμαστής σχολίασε στη συνέχεια ότι σπάνια το συγκρότημα αλληλεπιδρά με τους θαυμαστές, με τον Vesely να εξηγεί: «Ίσως απλά ένιωθαν άνετα εκείνη τη στιγμή, κανείς από τους φίλους μου ούτε εγώ ζητήσαμε φωτογραφία ή αυτόγραφο ή οτιδήποτε άλλο, απλά μιλήσαμε, οπότε ίσως αυτό να είχε σημασία για την αλληλεπίδρασή τους μαζί μας».

Ο Flea στη συνέχεια επιβεβαίωσε τη θεωρία αναδημοσιεύοντας το συγκεκριμένο tweet.

«Οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι σας δημιουργήσατε ένα φιλικό και ευγενικό φως και δεν ζητήσατε φωτογραφίες. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να μιλήσουμε και να κουβεντιάσουμε, αλλά όταν ζητάνε φωτογραφία το καταστρέφουν αμέσως», εξήγησε.

Ένας άλλος θαυμαστής στη συνέχεια ρώτησε «ποιο είναι το κακό να ζητάς μία φωτογραφία», με τον Flea να απαντά: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Αλλά καταστρέφει την πραγματική συζήτηση. Είναι μία συναλλαγή».

Ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers πρόσθεσε: «Δεν έχω ζητήσει ποτέ στη ζωή μου από κανέναν να βγάλει φωτογραφία μαζί μου».

Τον περασμένο μήνα, οι Red Hot Chili Peppers ανακοίνωσαν ότι στις 14 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Return Of The Dream Canteen», η δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους για τη φετινή χρονιά μετά το «Unlimited Love» του προηγούμενου Απριλίου.

