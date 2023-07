Flea: Το λιγότερο αγαπημένο του άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers

Η αποκάλυψη του Flea για τη δισκογραφία των Red Hot Chili Peppers.

Ο Flea αποκάλυψε ποιο είναι το λιγότερο αγαπημένο του άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers και παραδέχτηκε ότι ελπίζει το συγκρότημα να το ηχογραφήσει ξανά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στους Los Angeles Times, ο Flea αναλογίστηκε την εκτεταμένη καριέρα του με τους Red Hot Chili Peppers και εξομολογήθηκε ότι από τα 13 στούντιο του συγκροτήματος, αυτό που θα ήθελε να ηχογραφήσει ξανά είναι το πρώτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε 1984.

«Πάντα μετανιώνω για τον τρόπο που κάναμε το πρώτο», δήλωσε ο 60χρονος μπασίστας.

«Νομίζω ότι τα τραγούδια είναι πολύ καλά. Η μπάντα μας κάπνιζε εκείνη την εποχή. Αλλά ο (ντράμερ) Jack (Irons) και ο (κιθαρίστας) Hillel (Slovak) παραιτήθηκαν και πήραμε αυτούς τους δύο άλλους τύπους: Τον Jack Sherman και τον Cliff Martinez», θυμήθηκε.

Ο Flea εξήγησε στη συνέχεια πώς η νέα σύνθεση επηρέασε τον ήχο των Red Hot Chili Peppers.

«Και οι δύο ήταν σπουδαίοι μουσικοί, αλλά δεν υπήρχε τόσο βαθιά σύνδεση όσο με τα παιδιά με τα οποία ξεκινήσαμε. Συχνά ήθελα να επιστρέψω και να ηχογραφήσω ξανά εκείνο το άλμπουμ, αλλά ποτέ δεν μπορώ να πείσω κανέναν να το κάνει», ανέφερε.

Το άλμπουμ «The Red Hot Chili Peppers», μία από τις λιγότερο αναγνωρισμένες δουλειές του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε από την EMI America και την Enigma Records και περιείχε τα τραγούδια «Out In L.A.», «Get Up And Jump» και «True Men Don’t Kill Coyotes».

Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον κιθαρίστα Andy Gill των Gang of Four και είναι το μοναδικό άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers στο οποίο συμμετέχει ο Jack Sherman στην κιθάρα.

Ο Jack Sherman είχε αντικαταστήσει στο συγκρότημα τον Hillel Slovak, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τους Red Hot Chili Peppers μαζί με τον ντράμερ Jack Irons πριν την ηχογράφηση του άλμπουμ.

Στο πρώτο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers συμμετείχαν επίσης ο Anthony Kiedis στο τραγούδι, ο Flea στο μπάσο και ο Cliff Martinez στα ντραμς.

Μετά την περιοδεία για το άλμπουμ, ο Jack Sherman απολύθηκε και ο Hillel Slovak επανήλθε στο συγκρότημα.

Τόσο ο Cliff Martinez όσο και ο Jack Sherman διέγραψαν αξιοσημείωτες μουσικές καριέρες μετά την αποχώρησή τους από τους Red Hot Chili Peppers.

Ο Cliff Martinez έγραψε μουσική για ταινίες όπως το «Drive», το «Only God Forgives» και το «The Lincoln Lawyer» ενώ ο Jack Sherman συνεργάστηκε με τον Bob Dylan και τον George Clinton πριν από τον θάνατό του το 2020 σε ηλικία 64 ετών.