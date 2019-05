Οι Flaming Lips μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους single από το επερχόμενο άλμπουμ King’s Mouth, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουλίου.

Στο κομμάτι, που ονομάζεται «Giant Baby», η φωνή του αφηγητή είναι του Mick Jones των Clash (όπως και στο υπόλοιπο άλμπουμ, όπως έχει δει αποκαλύψει η μπάντα). Το Giant Baby που μπορείτε ν’ ακούσετε παρακάτω έρχεται μετά την κυκλοφορία του «All for the Life of the City» τον περασμένο μήνα.

Το «Giant Baby» σηματοδοτεί το πρώτο κομμάτι από το King’s Mouth που κυκλοφορεί σε streaming πλατφόρμες.

Οι Flaming Lips ανακοίνωσαν πρόσφατα την καλοκαιρινή περιοδεία τους που ξεκινά στις 23 Ιουλίου,ενώ το King’s Mouth σηματοδοτεί το πρώτο studio LP του συγκροτήματος από το Oczy Mlody του 2017