FKA Twigs: «Η συνεργασία με τον The Weeknd μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση»

«Δεν πρόκειται να πεθάνεις αν κάνεις μία ερώτηση ή αν ακούσεις ένα “όχι”».

Η FKA twigs ανέκτησε την αυτοπεποίθησή της όταν πρότεινε στον The Weeknd να συνεργαστούν και εκείνος της απάντησε θετικά.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Tahliah Barnett, βρήκε το θάρρος να στείλει στον The Weeknd ένα μήνυμα και να του ζητήσει να συμμετάσχει στο τραγούδι της «Tears In The Club» και δεν μπορούσε να το πιστέψει όταν εκείνος δέχθηκε.

«Ειλικρινά, στην αρχή του, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έλεγε ναι», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Variety».

«Ο Pablo (Díaz-Reixa, όπως είναι το πραγματικό όνομα του παραγωγού El Guincho) νόμιζε ότι ήμουν ανόητη και ότι, φυσικά, ο The Weeknd θα ήθελε να συμμετάσχει σε αυτό το τραγούδι», συνέχισε.

«Βρήκαμε την αυτοπεποίθηση να γράψουμε το κείμενο – ξέρετε όταν ο φίλος σου σε ενθαρρύνει να κάνεις κάτι – οπότε το έκανα, του έστειλα το MP3 και εκείνος πρόσθεσε τα φωνητικά μέσα σε δύο εβδομάδες. Του άρεσε πολύ», περιέγραψε.

Η FKA twigs πρόσθεσε ότι η συμμετοχή του The Weeknd στο τραγούδι της της έδωσε πραγματική τόνωση, λέγοντας: «Μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να απευθυνθώ στον Abel (The Weeknd) και σε άλλους καλλιτέχνες με τους οποίους μπορεί να θέλω να συνεργαστώ».

Η 34χρονη τραγουδίστρια έγραψε ότι έχει το θάρρος να ζητήσει αυτό που θέλει στο τραγούδι της «Lightbeamers», το οποίο περιλαμβάνει τους στίχους: «Άφησε τους φόβους σου, μωρό μου, κανείς δεν πεθαίνει από αυτούς».

«Ένα πράγμα που έμαθα σε αυτό το άλμπουμ είναι ότι δεν πρόκειται να πεθάνεις αν κάνεις μία ερώτηση ή αν ακούσεις ένα “όχι”. Αν θέλεις κάτι, πήγαινε και πάρε το», σχολίασε σχετικά με το τραγούδι.

Τόσο το «Lightbeamers» όσο και το «Tears In The Club» συμπεριλαμβάνονται στο mixtape «Caprisongs» της FKA twigs, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά το πού τελειώνει η Tahliah Barnett και πού αρχίζει η FKA Twigs, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι «ήμουν πάντα το ίδιο πρόσωπο».

«Είμαι απλά ένα κορίτσι από την επαρχία, που τώρα είναι ένας ακόμα πιο περίεργος παρείσακτος στη μουσική βιομηχανία. Νόμιζα ότι αν έκανα μουσική, θα γινόμουν ένα από τα δημοφιλή κορίτσια. Εξακολουθώ, ωστόσο, να είμαι να είμαι μόνη μου και να κάνω το δικό μου πράγμα», συνέχισε.

«Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι νιώθω άνετα, καθώς είμαι διαφορετική. Μετά από δέκα χρόνια, είμαι υπερήφανη για τον εαυτό μου. Δεν είναι ντροπή να μην είσαι δημοφιλής», είπε.