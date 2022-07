Ο Fivio Foreign προσθέτει άλλη μία συνεργασία στο ενεργητικό του.

Ο Fivio Foreign και ο The Kid LAROI ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «Paris To Tokyo».

Το «Paris To Tokyo» ακολουθεί για τον Fivio Foreign την πρώτη του περιοδεία στις ΗΠΑ και την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του, «B.I.B.L.E.». Αφού παρουσίασαν για πρώτη φορά το τραγούδι στο «Wireless Festival» του Λονδίνου, ο Fivio Foreign και ο The Kid LAROI αποκαλύπτουν τώρα το φουτουριστικό μουσικό βίντεο για το «Paris To Tokyo», σε σκηνοθεσία του Chris Villa.

Ο Fivio Foreign γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε πέριξ του Fort Greene και του East Flatbush του Μπρούκλιν. Ραπάρει σε όλη του τη ζωή: «Ραπάραμε σε ένα δωμάτιο με υπολογιστή, λάμπαμε».

Γοητευτικός και γεμάτος αυτοπεποίθηση, ο Fivio Foreign άρχισε να παίρνει στα σοβαρά την τέχνη του μετά από χρόνια ηχογραφήσεων και κυκλοφορίας τραγουδιών.

Σήμερα, είναι το πρόσωπο της μουσικής σκηνής της Νέας Υόρκης, με ένα άλμπουμ στο Top 10 του Billboard και συνεργασίες με ονόματα όπως οι Kanye West, Drake και Nicki Minaj. Ο Fivio Foreign συνεχίζει να κυνηγά τα πιο μεγάλα όνειρά του: «Ξέρω ότι είμαι εδώ για να κάνω κάτι μεγαλύτερο από εμένα», λέει.

Ο The Kid LAROI έχει καταφέρει να ανέβει στο προσκήνιο της pop μουσικής και να την αλλάξει με το δικό του μοναδικό όραμα.

Αφήνοντας πίσω του μια ταραχώδη παιδική ηλικία γεμάτη δυσκολίες, προβλήματα και δοκιμασίες, έχτισε αθόρυβα τη δύναμή του δημιουργώντας ένα φουτουριστικό ύφος που ελίσσεται μεταξύ της pop, του hip-hop, της εναλλακτικής μουσικής και του rock.

Χωρίς να σταματά σε ένα μέρος για πολύ καιρό, ο 18χρονος σούπερ σταρ έχει σημειώσει χρυσές, πλατινένιες και πολυπλατινένιες πωλήσεις, έχει κυριαρχήσει στο Billboard Hot 100 με το τετραπλά πλατινένιο hit single «Stay» με το Justin Bieber, ενώ το άλμπουμ του «F*ck Love» κατέλαβε την πρώτη θέση στο Billboard Top 200.

Έχοντας συγκεντρώσει δισεκατομμύρια streams, ο The Kid LAROI έχει αποδείξει ότι μπορεί με το νέο άλμπουμ του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022, να ανέβει σε νέα ύψη.