Η Fiona Apple κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Where The Shadows Lie» για τη σειρά «The Rings of Power»

Η Fiona Apple ζωντανεύει το μυστήριο, το μεγαλείο και τη δύναμη της σειράς «The Rings of Power».

Η Fiona Apple κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Where The Shadows Lie» για τη σειρά «The Rings of Power» του Amazon Prime Video για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Τη μουσική του «Where The Shadows Lie» έγραψε ο Bear McCreary, συνθέτης της μουσικής του «The Rings of Power», ενώ ο τίτλος του τραγουδιού είναι εμπνευσμένος από το ποίημα «Ring Poem» από τα πρωτότυπα βιβλία του J.R.R. Tolkien.

«Η μουσική κληρονομιά του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών” φέρνει στο μυαλό αιθέριες φωνές που συνοδεύουν λυρικές μελωδίες πάνω σε επιβλητικές αρμονίες, οπότε ήταν φυσική μου τάση να συνθέσω ένα τέτοιο τραγούδι για το “The Rings of Power”», δήλωσε ο McCreary.

«Βασισμένος στο εμβληματικό κείμενο “Ring Poem” του J.R.R. Tolkien, έγραψα το τραγούδι “Where the Shadows Lie” ως θέμα για το ομώνυμο “Rings of Power”, για τη μαγεία του μιθρίλ, για τις σκοτεινές μηχανορραφίες του Σάουρον και για τη χώρα του, τη Μόρντορ», συνέχισε.

«Η ενσωμάτωση όλων αυτών των αφηγηματικών στοιχείων σε μία φωνή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, και γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που συνεργάστηκα με τη θρυλική τραγουδίστρια Fiona Apple», ανέφερε.

«Αδιαμφισβήτητα μία από τις καθοριστικές μουσικές φωνές της γενιάς της, η Fiona έδωσε νέο βάθος και αφηγηματική πρόθεση στον μοναδικό συνδυασμό της στοιχειωτικής μελωδίας μου και του δυσοίωνου κειμένου του Τόλκιν», τόνισε.

Ο Bear McCreary σημείωσε ότι εμπνέεται από τη μουσικότητα της Fiona Apple εδώ και δύο δεκαετίες και δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί έναν καταλληλότερο καλλιτέχνη για να ζωντανέψει «το μυστήριο, το μεγαλείο και τη δύναμη αυτού του τραγουδιού».

«Είμαι ενθουσιασμένος που το κοινό μπορεί επιτέλους να ακούσει το “Where the Shadows Lie”, ένα τραγούδι που στρατηγικά κρατήσαμε στην άκρη από το soundtrack της πρώτης σεζόν, ώστε να μην χαλάσει η σημασία του στα πρώτα επεισόδια», πρόσθεσε.

H είδηση της κυκλοφορίας νέας μουσικής από τη Fiona Apple είναι συναρπαστική ανά πάσα στιγμή, αλλά το «Where the Shadows Lie» είναι μία ιδιαίτερα καλοδεχούμενη έκπληξη, καθώς έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου δίσκου της με τίτλο «Fetch The Bolt Cutters» (2020).

Βέβαια, η Fiona Apple, η οποία είναι γνωστό ότι κάνει σχεδόν δεκαετή διαλείμματα μεταξύ των άλμπουμ της, μας έχει χαρίσει και στο παρελθόν τραγούδια για soundtrack ανάμεσα σε περιόδους δισκογραφικής απραξίας.

Το 2014, έγραψε το τραγούδι «Container» για τη σειρά «The Affair» του Showtime. Νωρίτερα φέτος, η Apple συνεργάστηκε με τους Watkins Family Hour στο τραγούδι «(Remember Me) I’m The One Who Loves You».

Το «Where The Shadows Lie», το οποίο κυκλοφορεί αποκλειστικά στο Amazon Music, θα ακουστεί στο φινάλε της πρώτης σεζόν του «The Rings of Power», που θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 14 Οκτωβρίου. Δείτε το trailer εδώ.

Ακούστε παρακάτω την ορχηστρική έκδοση του «Where The Shadows Lie».