Fiona Apple: Το «Fetch The Bolt Cutters» διαθέσιμο σε CD και βινύλιο

Το νέο άλμπουμ της Fiona Apple είναι πλέον διαθέσιμο και σε φυσικό προϊόν.

Η βραβευμένη με Grammy και καταξιωμένη Fiona Apple κυκλοφόρησε τον Απρίλιο μόνο στα ψηφιακά καταστήματα το πρώτο της studio album μετά από 8 χρόνια.

Το «Fetch The Bolt Cutters», το οποίο έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από το μουσικό τύπο σε όλο τον κόσμο, είναι τώρα διαθέσιμο σε φυσική μορφή σε όλα τα δισκοπωλεία.

Αυτή είναι η πρώτη μουσική δουλειά της Fiona Apple μετά το υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «The Idler Wheel» που κυκλοφόρησε το 2012 και έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Album Chart.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι δισκογραφικές δουλειές της τραγουδίστριας έχουν φτάσει στο Top 10 του Billboard Album Chart και έχουν αποσπάσει υποψηφιότητες για Grammy.

To debut album της, «Tidal», έγινε 3 φορές πλατινένιο στην Αμερική και χάρισε στη Fiona Apple ένα βραβείο Grammy στην κατηγορία «Best Female Vocal Rock Performance».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fiona Apple (@fionaappleig) στις 16 Ιούλ, 2020 στις 1:58 μμ PDT

Επιπλέον, η Fiona έχει δανείσει τη φωνή της σε σπουδαίες συνεργασίες, όπως το «Bridge Over Troubled Water» με τον Johny Cash, το «Sally’s Song» για την ταινία «The Nightmare Before Christmas» (Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης) του Tim Burton και έχει γράψει μουσική για ταινίες και τηλεοπτικά shows όπως το «The Affair» του Showtime και το «This Is 40» του Judd Apatow.

Το κοινό της συμπεριλαμβάνει ηχηρά ονόματα όπως ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Quentin Tarantino.

Για το νέο δίσκο της η Fiona Apple συνεργάστηκε με την Amy Wood, τον Sebastian Steinberg, τον David Garza, τον John Would, τον Bob Ludwig, την Amber Maggart, τον Winifred Lucky και την Cara Delevigne.

Το «Fetch The Bolt Cutters» κυκλοφορεί από την Panik Records και την Epic Records / Sony Music.