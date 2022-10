FINNEAS: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά από σοβαρό ατύχημα

«Αισθάνομαι πολύ τυχερός που είμαι ακόμα εδώ».

Ο FINNEAS αναρρώνει αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά από ένα σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο στο οποίο «διέλυσε» την κλείδα του και έσπασε τον δεξιό αγκώνα του.

Την Πέμπτη (27 Οκτωβρίου), έκανε μία μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram σχετικά με την υγεία του, λέγοντας ότι «αισθάνεται υπέροχα» παρά το ατύχημα.

«Την περασμένη Παρασκευή, είχα τη χαρά να τρακάρω το ηλεκτρικό μου ποδήλατο, να πετάξω πάνω από το τιμόνι και να διαλύσω εντελώς την κλείδα μου, καθώς και να υποστώ ένα κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας στον δεξιό αγκώνα μου», έγραψε ο FINNEAS, δημοσιεύοντας την ακτινογραφία του.

«Η σοβαρότητα της μετατόπισης της κλείδας μου σήμαινε ότι χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, την οποία τώρα έχω ξεπεράσει και αισθάνομαι υπέροχα!», τόνισε.

Ο FINNEAS ευχαρίστησε στη συνέχεια θεράποντες ιατρούς τους και τον φυσιοθεραπευτή του για την «απίστευτη φροντίδα τους».

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υποστήριξη και την αγάπη τους και κυρίως την Claudia Sulewski που παράτησε τα πάντα για να με φροντίσει τη στιγμή που συνέβη αυτό», πρόσθεσε αναφερόμενος στη σύντροφό του, μαζί με την οποία εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι του «Mona Lisa, Mona Lisa».

«Ήταν ένας άγγελος σε όλο αυτό το διάστημα. Μου είπαν ότι με σκληρή δουλειά, θα μπορέσω να παίξω στις συναυλίες της Billie στο The Fourm τον ερχόμενο Δεκέμβριο, για τις οποίες είμαι τόσο ευγνώμων», σημείωσε.

Ο FINNEAS υπενθύμισε επίσης στους ακόλουθούς του ότι είναι σημαντικό να φοράνε κράνος.

«Όσο ανόητος κι αν αισθάνθηκα μετά την πτώση, το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι η ευγνωμοσύνη. Βλέπετε, δεν φορούσα κράνος. Το πάθημα έγινε μάθημα για πάντα. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που είμαι ακόμα εδώ», ανέφερε.

«Να προσέχετε τον εαυτό σας, να ευχαριστείτε τα σώματά σας για όλα όσα κάνουν για εσάς. Θα σας ξαναδώ όλους σύντομα», ο 25χρονος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός.

Ο FINNEAS συνόδευσε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς την αδελφή του και συνεργάτιδα του Billie Eilish στην παγκόσμια περιοδεία της «Happier Than Ever, The World Tour», που ολοκληρώθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ καλλιτέχνης κυκλοφόρησε επίσης νωρίτερα φέτος το «Mona Lisa, Mona Lisa» και το «Naked», ενώ έγραψε μαζί με την Billie Eilish τέσσερα τραγούδια για την ταινία κινουμένων σχεδίων «Πάντα Στο Κόκκινο» (Turning Red), μεταξύ των οποίων το «Nobody Like U».