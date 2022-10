Ο FINNEAS ληστεύει ένα κοσμηματοπωλείο στο video του «The Kids Are All Dying»

«Πώς μπορείς να τραγουδήσεις για την αγάπη όταν τα παιδιά πεθαίνουν;», αναρωτιέται ο FINNEAS.

Ο FINNEAS παρουσιάζει το επίσημο μουσικό βίντεο για το «The Kids Are All Dying».

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του πολυβραβευμένου μουσικού, τραγουδοποιού και παραγωγού, με τίτλο «Optimist», το οποίο κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal Music.

Το μουσικό βίντεο του «The Kids Are All Dying» γυρίστηκε στο Λος Άντζελες με τη σκηνοθεσία του Philip Andelman (Rihanna, John Mayer).

Μιλώντας για το νόημα που κρύβεται πίσω από το τραγούδι, ο FINNEAS αποκαλύπτει: «Ακόμα κι αν ζούμε μια εποχή χάους και αβεβαιότητας, η ανθρώπινη εμπειρία δεν πρόκειται ποτέ να στερηθεί την αγάπη, το σεξ, τη διασκέδαση, τον ελεύθερο χρόνο και την περιπέτεια».

«Αν είσαι ερωτευμένος, θα γράψεις ένα ερωτικό τραγούδι. Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος», υπογραμμίζει.

Τον περασμένο μήνα, ο FINNEAS κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι του «Only A Lifetime», το οποίο σκηνοθέτησε ο Sam Bennett και γυρίστηκε σε μία λήψη στο ενυδρείο «Aquarium of the Pacific» στο Long Beach της Καλιφόρνια, περιλαμβάνοντας μία εμφάνιση – έκπληξη από την οικογένεια του 24χρονου τραγουδιστή και τραγουδοποιού.

Αυτήν την εβδομάδα, ο FINNEAS κέρδισε μαζί με την αδελφή του, Billie Eilish, τη Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το τραγούδι «No Time To Time» της ομώνυμης ταινίας του James Bond.

Ο FINNEAS διαθέτει παράλληλα πέντε υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy 2022, μεταξύ των οποίων τέσσερις υποψηφιότητες και στις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες της διοργάνωσης, για τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη, καθώς και για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς για τη δουλειά του στο άλμπουμ «Happier Than Ever» της Billie Eilish.