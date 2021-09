Ο FINNEAS νοσταλγεί τις απλούστερες εποχές με το νέο τραγούδι «The 90s»

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στην εποχή των ’90s.

Ο βραβευμένος με οκτώ βραβεία Grammy μουσικός, τραγουδοποιός και παραγωγός FINNEAS παρουσιάζει το «The 90s», άλλο ένα τραγούδι από το επερχόμενο πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο «Optimist», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music στις 15 Οκτωβρίου.

Το «The 90s» είναι η ειλικρινής ματιά του FINNEAS σε μια δεκαετία όπου τα πράγματα έμοιαζαν πιο απλά, ένας κόσμος χωρίς το διαδίκτυο και τα smartphones, είναι ένα τραγούδι στο οποίο εκφράζει την επιθυμία του να επιστρέψει σε εκείνες τις εποχές.

Το μουσικό βίντεο του «The 90s» σκηνοθέτησε ο Sam Bennett, ενώ τη χορογραφία υπέγραψε η Monika Felice.

Το άλμπουμ «Optimist» θα περιλαμβάνει 12 ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «What They’ll Say About Us», η σπαρακτική μπαλάντα που έγραψε ο FINNEAS εν μέσω του lockdown ως μια συγκινητική αφιέρωση στην δύναμη και τη σύνδεση των ανθρώπων μπροστά στις δυσκολίες της ζωής.

Τον περασμένο μήνα, o FINNEAS κυκλοφόρησε το απίστευτο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «A Concert Six Months From Now», το οποίο γυρίστηκε στο εμβληματικό «Hollywood Bowl» του Λος Άντζελες.

Σε άλλα νέα, o FINNEAS αναμένεται να συμμετάσχει στο επίσημο soundtrack για την επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του βραβευμένου με Tony Award μιούζικαλ «Dear Evan Hansen» του Broadway. Καλλιτέχνες όπως οι FINNEAS, Dan + Shay, Tori Kelly, Sam Smith, SZA, Carrie Underwood και άλλοι, θα ηχογραφήσουν νέες εκδοχές των πιο γνωστών επιτυχιών της παράστασης.

Το άλμπουμ «Dear Evan Hansen (Original Motion Picture Soundtrack)» θα κυκλοφορήσει από την Interscope Records στις 24 Σεπτεμβρίου.

Φέτος, ο νεαρός μαέστρος χάρισε στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο μια σειρά από αξέχαστες τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ πέρυσι ο ταλαντούχος νεαρός καλλιτέχνης παρουσίασε μία σειρά υπέροχων τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού («Another Year»), το οποίο ήρθε μετά από τους δύο πύρινους ύμνους «Where The Poison Is» και «Can’t Wait To Be Dead».

Ο FINNEAS διαθέτει στη συλλογή του τον εντυπωσιακό αριθμό των οκτώ βραβείων Grammy, μεταξύ των οποίων το βραβείο για τον Παραγωγό της Χρονιάς στη Μη Κλασική κατηγορία.

Η χαρακτηριστική παραγωγή του FINNEAS ακούγεται στο σύνολο της δισκογραφίας της αδελφής του, Billie Eilish, καθώς και σε πρόσφατα τραγούδια των Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez, Camila Cabello, Tove Lo και Ben Platt.