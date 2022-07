FINNEAS: «Δεν έχω καμία επιθυμία να γίνω πιο διάσημος από ό,τι είμαι»

Ο FINNEAS σχολιάζει ότι η καθημερινή ζωή της αδελφής του, Billie Eilish, είναι πιο δύσκολη από τη δική του.

Η Billie Eilish είναι μία από τις μεγαλύτερες pop stars στον πλανήτη και ο αδελφός της και συνεργάτης της FINNEAS είναι κάτι παραπάνω από χαρούμενος που την αφήνει να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Song Stories» του iHeartRadio, ο 24χρονος μουσικός και παραγωγός μίλησε για τις παγίδες της υπερβολικής φήμης, με τις οποίες η Billie Eilish έχει έρθει αντιμέτωπη κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Τα αδέλφια έχουν γράψει μαζί δύο άλμπουμ που κατέκτησαν το Νο. 1 των charts, το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» το 2019 και το «Happier Than Ever» το 2021, έχουν κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Grammy και έχουν λάβει ακόμη και ένα Όσκαρ.

Και ενώ ο FINNEAS λέει ότι «τα καλά υπερτερούν των κακών» όσον αφορά τις ευκαιρίες που προσφέρει η επιτυχία, παραδέχεται ότι περνάει πιο εύκολα την καθημερινότητά του από ό,τι η Billie Eilish.

«Η Billie τραγουδά στα γήπεδα, αλλά η καθημερινότητά της είναι πιο δύσκολη από τη δική μου», είπε στον οικοδεσπότη Jordan Runtagh.

«Μπορώ ανεμπόδιστα να περπατάω στο δρόμο και να πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ και να κάθομαι σε μία καφετέρια. Ίσως ένα ή δύο παιδιά εκείνη την ημέρα με πλησιάσουν και μου πουν “Γεια σου, σ’ αγαπώ” ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι πρόβλημα», συνέχισε.

Όσον αφορά τον ίδιο, αυτή είναι η ιδανική κατάσταση. Ο FINNEAS τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο φήμης και αναγνώρισης και ότι θα το «απέφευγε» αν μπορούσε.

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει ότι τελικά το παν είναι η μουσική και καταλαβαίνει ότι μερικές φορές, απαιτείται ένα ορισμένο επίπεδο προβολής για να φτάσει η μουσική του σε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτιά.

«Το θέμα είναι ότι είμαι υπερήφανος για τη μουσική μου. Θέλω να την προωθήσω. Θέλω να την ακούσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Και αν η συνέπεια αυτού είναι να γίνω πιο διάσημος, είμαι πρόθυμος να το δεχτώ», είπε.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να γίνουν διάσημοι, αλλά εγώ δεν έχω καμία επιθυμία να γίνω πιο διάσημος από ό,τι είμαι αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται σαν ένα τεράστιο πρόβλημα», πρόσθεσε.

Ο FINNEAS, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, «Optimist», ανέφερε επίσης ότι πρόσφατα διάβασε την αυτοβιογραφία του Dave Grohl με τίτλο «The Storyteller» και ότι ταυτίστηκε με τα συναισθήματα του Ghrol όταν ζούσε σε σχετική ανωνυμία ακόμη και στο απόγειο των Nirvana, καθώς ο frontman Kurt Cobain συγκέντρωνε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής.

«Μερικές φορές τον πλησίαζαν παιδιά, αλλά δεν τον κυνηγούσαν οι παπαράτσι. Σε γενικές γραμμές, καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της Billie, ήμουν σε αυτόν τον ρόλο. Πηγαίνω στα πάρτι, αλλά δεν με ακολουθούν στο σπίτι οι παπαράτσι», σχολίασε ο FINNEAS.

Παρόλο που το «Optimist», στο οποίο έγραψε τα τραγούδια και έκανε την παραγωγή μόνος του, δεν έφτασε στα ίδια ύψη με τα άλμπουμ της Billie Eilish, ανέβηκε στο Top 10 του Alternative Albums Chart στις ΗΠΑ και ανέδειξε το single «What They’ll Say About Us».

Ο FINNEAS σημείωσε ότι το γεγονός ότι πέρασε τη διαδικασία μόνος του και χωρίς να έχει την Billie Eilish να στηριχτεί ήταν «τρομακτικό».

«Δεν ξέρω αν ίσως είναι (τρομακτικό) για εκείνη, αλλά ίσως δεν είναι επειδή είμαστε οι δυο μας. Αλλά το να το κάνω αυτό εντελώς μόνος μου, ήταν σαν να σκαρφαλώνω ένα βουνό χωρίς σχοινί. Σαν να λέμε: “Ω, φίλε, είμαι μόνο εγώ εδώ. Δεν έχω κάποιον να με βοηθάει”. Αλλά ήταν και πολύ ανταποδοτικό», είπε.