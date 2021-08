Ed Sheeran, Nile Rodgers και Annie Lennox σε φιλανθρωπική εκδήλωση για τη στήριξη της Ινδίας απέναντι στον COVID-19

Οι αστέρες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Ινδία.

Ο Ed Sheeran, ο Nile Rodgers, η Annie Lennox και άλλες προσωπικότητες του θεάματος, όπως ο Steven Spielberg, θα συμμετάσχουν στο «We For India: Saving Lives, Protecting Livelihoods».

Η εικονική εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω Facebook την Κυριακή 15 Αυγούστου στις 17:00 ώρα Ελλάδας για τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ζωτικής σημασίας αποστολές για τον κορονοϊό στην Ινδία.

Οι θεατές θα μπορούν να δωρίσουν χρήματα σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτού του συνδέσμου.

Ο έρανος που θα μεταδοθεί ζωντανά θα περιλαμβάνει μουσικές παραστάσεις, stand-up comedy, μηνύματα υποστήριξης, καθηλωτικές προκλήσεις γυμναστικής και παιχνίδια.

Θα συμμετάσχουν επιπλέον η κόρη της Annie Lennox και μουσικός, Lola, ο βραβευμένος με Όσκαρ Ινδός συνθέτης A.R. Rahman και οι Sister Sledge μαζί με τους Sledgendary.

«Η μουσική έχει τη δύναμη να θεραπεύει σε περιόδους αγώνων και αντιξοοτήτων. Είμαι πολύ υπερήφανος για την κοινότητά μου, γιατί όταν ο κόσμος έχει προβλήματα, οι μουσικοί δεν παραλείπουν ποτέ να εμφανίζονται με τα καταπληκτικά τραγούδια τους για να δώσουν σε όλους μας ελπίδα για το μέλλον μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Nile Rodgers.

Οι Sister Sledge είπαν: «Το «We For India» είναι μια πραγματικά ταιριαστή και επίκαιρη ευκαιρία για τον κόσμο να ενωθεί για να υποστηρίξει τις αποστολές αρωγής του COVID-19 στην Ινδία. Ο κόσμος έμεινε εμβρόντητος από το μέγεθος του δεύτερου κύματος στην Ινδία φέτος και πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι ο αντίκτυπος στις επόμενες γενιές και οι επιπτώσεις δεν θα είναι εύκολες.

«Γνωρίζουμε όμως ότι όταν ενωνόμαστε με αλληλεγγύη, ως παγκόσμια οικογένεια, μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μας στη στήριξη της Ινδίας για να ξαναχτιστεί πιο δυνατή», πρόσθεσε.

Το «We For India» είναι μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε από την παγκόσμια επιχείρηση κοινωνικού αντίκτυπου The World We Want, ενώ η παραγωγή έχει γίνει σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας Reliance Entertainment.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν σε σχετικούς σκοπούς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 από το GiveIndia, την πιο αξιόπιστη διαδικτυακή πλατφόρμα δωρεών της Ινδίας.

Η Ινδία έχει πληγεί σκληρά από το νέο κορονοϊό, καθώς από την αρχή της πανδημίας έχει καταγράψει σχεδόν 32 εκατομμύρια κρούσματα, το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό παγκοσμίως και πάνω από 428.000 θανάτους.