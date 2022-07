Οι Fifth Harmony γιορτάζουν τα δέκα χρόνια από τη δημιουργία τους (update)

Με τραγούδια όπως το «Work From Home», το «Down» και το «Worth It», οι Fifth Harmony εδραιώθηκαν ως ένα από τα σπουδαιότερα γυναικεία συγκροτήματα της σύγχρονης pop.

Την Τετάρτη, αρκετά μέλη των 5H, που αρχικά αποτελούνταν από τις Ally Brooke, Dinah Jane, Camila Cabello, Lauren Jauregui και Normani, γιόρτασαν τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη δημιουργία τους στο αμερικανικό «X Factor» το 2012, ενώ το hashtag #10YearsOfFifthHarmony έγινε viral στο Twitter.

«Είναι η επίσημη επέτειος των δέκα ετών των Fifth Harmony και η ευγνωμοσύνη που έχω για κάθε μία από αυτές τις γυναίκες και η εμπειρία του να είμαι μέρος κάτι τόσο ξεχωριστού με ακολουθεί μέχρι σήμερα», έγραψε η Lauren Jauregui στο Twitter.

«Σήμερα, εμφανίζομαι στο “Radio City” στη Νέα Υόρκη με τη δική μου μουσική. Ένας τόσο εμβληματικός χώρος και μία τόσο εμβληματική στιγμή και ξέρω ότι δεν θα ήταν εφικτό αυτό χωρίς τις Fifth Harmony και τις εκπληκτικές πόρτες που μου άνοιξαν και τα απίστευτα μαθήματα που μου έδωσαν», συνέχισε.

«Νιώθω τόσο ευλογημένη που κάνω αυτό που αγαπώ και είμαι απόλυτα έτοιμη για όλα όσα έρχονται. Ευχαριστούμε τους Harmonizers που έμειναν μαζί μας μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Είστε όλοι σας μαγικοί. Σας ευχαριστούμε που κάνατε τα όνειρά μας πραγματικότητα και όταν ήμασταν μαζί και τώρα ατομικά», ανέφερε.

with my own music. Such an iconic venue and moment and I know it wouldn’t be possible without Fifth Harmony and the amazing doors it opened for me and the incredible lessons it taught me. It also happens to be a new moon in Leo and the alignment of all three things is not lost on

— PRELUDE (@LaurenJauregui) July 27, 2022