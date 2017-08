Οι Fifth Harmony μετρούν αντίστροφα για την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς τους.

Είστε έτοιμοι για το νέο άλμπουμ των Fifth Harmony;

Το γυναικείο συγκρότημα κυκλοφορεί την τρίτη δισκογραφική δουλειά του, σηματοδοτώντας την αρχή μίας καινούριας φάσης στην πορεία του.

Ποιες είναι οι 25 πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε πριν την κυκλοφορία του δίσκου;

1. Το άλμπουμ δεν έχει τίτλο. Για την ακρίβεια, τιτλοφορείται με το όνομα του γκρουπ και αυτός είναι ένας τρόπος για να τονιστεί η ενότητα έπειτα από την αποχώρηση της Camila Cabello..

2. Κυκλοφορεί στις 25 Αυγούστου από τις Syco Music και Epic Records / Sony Music και διατίθεται για ψηφιακή προ-παραγγελία.

3. Θα περιέχει δέκα τραγούδια: «Down» με τον Gucci Mane, «He Like That», «Sauced Up», «Make You Mad», «Deliver», «Lonely Night», «Do Not Say You Love Me», » Angel» , «Messy» και «Bridges».

4. Τα μέλη του συγκροτήματος υπογράφουν έξι από τις συνθέσεις.

5. Η Normani Kordei λέει ότι το «Bridges» είναι το αγαπημένο της τραγούδι από άλμπουμ: «Αγαπώ πραγματικά το μήνυμα (του τραγουδιού) και τι υποστηρίζει», εξηγεί.

6. Η Dinah Jane σκέφτεται ότι το «Sauced Up» θυμίζει το «Party» της Beyoncé.

7. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη δύο singles / video clips ως προάγγελοι: Το «Down» και το «Angel».

8. Η Ally Brooke θεωρεί ότι video clip του «Angel» είναι το καλύτερο της καριέρας τους.

9. Το booklet είναι ολόκληρο σε ροζ χρώμα.

10. Η ομάδα ξεκίνησε τη δημιουργική διαδικασία τον Ιανουάριο, με την υπόσχεση να κάνει ένα «εντελώς διαφορετικό» άλμπουμ.

11. Οι τέσσερις κοπέλες ήταν πολύ παθιασμένες στο στούντιο. «Ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος. Ήταν πεινασμένες και ενθουσιασμένες και φαίνονταν να έχουν κάτι νέο να αποδείξουν», λέει ο PooBear, ένας από τους παραγωγούς με τους οποίους δούλεψαν μαζί.

12. «Το συναρπαστικό πράγμα σχετικά με αυτό το άλμπουμ είναι ότι ξέραμε την ιστορία που θέλαμε να πει. Αντλούμε από τις προσωπικές εμπειρίες μας», σχολιάζει η Ally Brooke.

13. Ο δίσκος συμπίπτει με την πέμπτη επέτειο από το σχηματισμό του γκρουπ.

14. Είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά των Fifth Harmony με πραγματική συμμετοχή των τραγουδιστριών στη διαδικασία της σύνθεσης. «Ζητήσαμε από το label μας πριν λίγο καιρό να έχουμε περισσότερη ανάμειξη στη διαδικασία δημιουργίας των τραγουδιών και είχαμε αυτή την άδεια. Θέλαμε τις φωνές μας να ακουστούν και τη δημιουργική διεύθυνση – όλες είμαστε τόσο διαφορετικές μουσικά και σε ένα μουσικό είδος- που έχει νόημα να έχουμε αυτήν την ανάμειξη για να δημιουργήσουμε τον ήχο των Fifth Harmony», τονίζει η Dinah Jane.

15. Η ιδέα ήταν να βρεθεί ο αυθεντικός ήχο του κουαρτέτου, ως αποτέλεσμα της ανάμειξης των «γεύσεων» των τεσσάρων γυναικών. «Όλοι συγκεντρωνόμαστε και δημιουργούμε τον ήχο των Fifth Harmony που είναι ό,τι τον καθιστά ξεχωριστό», λέει η Dinah.

16. Ο ήχος τείνει προς την R&B και τη ρυθμική μουσική. Η Ally Brooke λέει ότι έχει επίσης urban ήχο, με pop μελωδία και αρμονίες με ένα κομμάτι αμερικανικού funk.

17. «Νομίζω ότι αυτό το έργο είναι πιο φυσικό και ενήλικο. Είναι πιο ώριμο και εμπαθές βασισμένο στις εμπειρίες μας», είναι η άποψη της Normani Kordei.

18. Θα πάρετε κάποια αναμασημένη μουσική, ναι. «Δεν μπορώ να βγάλω μελωδίες από το κεφάλι μου», πληροφορεί η Ally.

19. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν είναι οι: Ammo, DallasK, Poo Bear, Skrillex, Tommy Brown, The Monsters and the Strangerz, The Stereotypes, Dreamlab, Ester Dean και Ian Kirkpatrick

20. Πρόκειται για την πρώτη δουλειά των Fifth Harmony που δε θα περιλαμβάνει παραγωγή των Stargate.

21. «Είναι το πιο harmonious άλμπουμ που έχουμε κάνει ποτέ», πιστεύει η Dinah Jane.

22. Ο δίσκος είναι ένα μεγάλο στοίχημα των Fifth Harmony ως ομάδα, ακριβώς επειδή είναι η κύρια δημιουργός του. «Σημαίνει πολλά για μας», ενημερώνει η Ally Brooke.

23. Το «Messy» έχει samples από το «It Wasn’t Me» του Shaggy (2000) και από το «Smile Happy» των War (2015).

24. Το «He Like That» περιέχει samples από το «Pumps And A Bump» του MC Hammer (1993).

25. Το άλμπουμ θα δώσει τη σκυτάλη στο «PSA Tour», που θα ξεκινήσει από τις 29 Σεπτεμβρίου στη Χιλή.