Αναπάντεχη τροπή πήραν τα πράγματα όταν η Fergie βρέθηκε στο μικρόφωνο για να τραγουδήσει τον αμερικανικό εθνικό ύμνο.

Η Fergie ήταν προσκεκλημένη του ΝΒΑ για να ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν την έναρξη του All-Star φιλικού αγώνα, το βράδυ της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.

Έπειτα από ένα σκετς με τον Kevin Hart και τον Rob Riggle ακολούθησε η είσοδος των παιχτών, για να έρθει μετά η ώρα των εθνικών ύμνων.

Το ανδρικό συγκρότημα των Barenaked Ladies ερμήνευσε πρώτο τον εθνικό ύμνο του Καναδά ως έχει, χωρίς να ξεφεύγει από το παραδοσιακό πλαίσιο. Ύστερα η σκυτάλη δόθηκε στη Fergie, η οποία προτίμησε -όπως φαίνεται- να δραπετεύσει από τα καθιερωμένα και να τραγουδήσει μία δική της και αρκετά ιδιαίτερη εκδοχή του αμερικανικού εθνικού ύμνου.

Είναι πραγματικά δύσκολο να περιγραφεί με λόγια αυτό που έκανε το πρώην πλέον μέλος των Black Eyed Peas, αλλά οδήγησε σε μία από τις πιο παράξενες στιγμές που έχουν διαδραματιστεί στα γήπεδα και έχουν αποτυπωθεί στο φακό τον τελευταίο καιρό.

Όσο η 42χρονη τραγουδίστρια κρατούσε το μικρόφωνο, ακουγόταν ένα αισθητό γέλιο από το κοινό στις κερκίδες, ενώ η κάμερα εστίαζε στους αθλητές και σε διάφορα άλλα διάσημα άτομα, καταγράφοντας τις επικές αντιδράσεις τους.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν ακόμα και η Beyoncé με τη μεγαλύτερη κόρη της, την Blue Ivy, όμως δεν είδαμε τις αντιδράσεις τους. Για την ιστορία, τη διασκέδαση στο ημίχρονο ανέλαβαν ο Pharrell Williams με τους N.E.R.D.

Όπως ήταν φυσικό, η ασύλληπτη ερμηνεία της Fergie πυροδότησε το σχολιασμό στα κοινωνικά δίκτυα και στο Twitter, με αλλεπάλληλα καυστικά σχόλια.

«Τα πρόσωπα των παιχτών κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της Fergie στον εθνικό ύμνο»:

Players faces during Fergie’s rendition of the National Anthem… pic.twitter.com/QQ3VXaBchT — Darren Rovell (@darrenrovell) February 19, 2018

«Το λάπτοπ μου πάγωσε σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή»:

«Η Αμερική είναι επίσημα νεκρή»:

«Η Fergie μας ένωσε τελικά όλους από αμφότερες τις πλευρές της διαμάχης για τον εθνικό ύμνο… Εναντίον της.»