Το πρώτο τρέιλερ του νέου Fast And Furious 9 ήρθε με την υπογραφή του DJ Snake

The Fast Saga ή Vin Diesel vs John Cena

Το τρομερά αναμενόμενο τρέιλερ για το F9, την ένατη ταινία του franchise Fast & Furious, κυκλοφόρησε σήμερα και στην οικογένεια Toretto γίνεται ένας μικρός χαμός. Ο John Cena είναι ο νέος κακός (και αδελφός του Dom, σοκ), ενώ επιστρέφει στη σκηνοθεσία ο Justin Lin αλλά και ο Han (Sung Kang) είναι ζωντανός. Έκπληξη!

Το τρέιλερ του F9 όπως μπορείτε να φανταστείτε είναι γεμάτο ένταση και δράση και φυσικά για να ανέβει η αδρεναλίνη στα ύψη, το τρέιλερ χρειάστηκε την αντίστοιχη μουσική επένδυση. Το «Frequency 75» του DJ Snake γίνεται mashe up με το «The Feel The Love» των Kids See Ghosts για να δίνοντας το soundtrack που θα το κάνει ακόμα πιο επικό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το franchise του FF έχει χρησιμοποιήσει δημοφιλή EDM κομμάτια και δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τραγούδι του DJ Snake. Το τραγούδι του μαζί με τον Dillon Francis «Get Low» ήταν αυτό που έπαιζε στο τρέιλερ του Fast & Furious 7 το 2014 και το «Speakerbox» του Bassnectar χρησιμοποιήθηκε στο τρέιλερ Fate Of The Furious του 2016.

Η ταινία ονομάζεται The Fast Saga και θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Μαΐου και το σενάριο θέλει τον Dom Toretto (Vin Diesel) και την Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) να ζουν πλέον μια ήσυχη ζωή με τον γιο τους, κάπου στην επαρχία, μακριά από τις πόλεις, μεγαλώνοντας τον γιο τους που ονομάζεται Brian, όπως και ο Brian O’Connor, aka Paul Walker. Όμως μια νέα απειλή θα αναγκάσει τον Dom να αντιμετωπίσει τις αμαρτίες του παρελθόντος του, αν σκοπεύει να σώσει εκείνους που αγαπάει περισσότερο.

Μαζί με την ομάδα του, πρέπει να σταματήσει μια παγκόσμια καταστροφική πλοκή, της οποίας ηγείται ο πιο εξειδικευμένος δολοφόνος και ο καλύτερος οδηγός υψηλής απόδοσης που έχουν συναντήσει ποτέ. Πρόκειται για τον Jakob (John Cena), που είναι ο ξεχασμένος αδερφός του Dom.

Η ηθοποιός Jordana Brewster επιστρέφει στην ταινία, στο γνωστό της ρόλο ως Mia Toretto. Επίσης επιστρέφει ο ρόλος του Han Lue (Sung Kang) οδηγώντας τη νέα Supra, η οποία είναι βαμμένη έτσι ώστε να μοιάζει με το Mazda RX-7 που οδηγούσε στη ταινία Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Η δράση της ταινίας εκτυλίσσετε σε όλο τον κόσμο, από το Λονδίνο έως το Τόκιο, από την Κεντρική Αμερική μέχρι το Εδιμβούργο και από ένα μυστικό καταφύγιο στο Αζερμπαϊτζάν μέχρι τους γεμάτους ομορφιά δρόμους της Τιφλίδας.