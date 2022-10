Ο Farruko γιορτάζει την καριέρα του με το single «Viaje»

Ο Farruko ανατρέχει στο παρελθόν του και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για όλες τις δοκιμασίες που πέρασε.

Ο Farruko κυκλοφορεί ένα νέο single με το οποίο γιορτάζει την καριέρα του μέχρι σήμερα.

Έχοντας αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της latin urban μουσικής βιομηχανίας, ο Farruko συνεχίζει να εδραιώνει την κληρονομιά του με το νέο single του «Viaje».

Ο Farruko ανατρέχει στο παρελθόν του και στηριζόμενος στην πίστη που έχει βρει πρόσφατα, αναλογίζεται την προηγούμενη ζωή του και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για όλες τις δοκιμασίες και τις στενοχώριες που πέρασε.

Πιστός στο χαρακτηριστικό του κράμα από ακαταμάχητους electronica και reggaeton ήχους και ρυθμούς εμπνευσμένους από τη σάλσα, τραγουδάει για τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος που ήταν κάποτε τον βοήθησε να γίνει ο επιτυχημένος άνθρωπος που είναι σήμερα.

Πάνω σε μαγευτικά synths, ο Farruko κάνει μια στιχουργική αναφορά στην κλασική επιτυχία «El Cantante» του θρύλου της σάλσα Hector Lavoe, σιγοτραγουδώντας για την αποστολή του να ζήσει τη ζωή στο έπακρο χωρίς τύψεις – τόσο σε καλές όσο και σε κακές στιγμές.

Αυτοί οι εμψυχωτικοί στίχοι αποτελούν μια επιβεβαίωση για όποιον έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες και έχει βγει από τις ζοφερές στιγμές πιο δυνατός από πριν.

Ο Λατίνος σούπερ σταρ τελειώνει το τραγούδι τιμώντας τις ρίζες του στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο Farruko μόλις συμμετείχε στο νέο επεισόδιο του «Tiny Desk Concert» του αμερικανικού ραδιοφωνικού οργανισμού NPR, κλείνοντας τη φετινή σειρά «El Tiny» για τον εορτασμό του Μήνα Ισπανικής Κληρονομιάς.

Ήταν ένας από τους πρώτους Λατίνους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στο «Tiny Desk Concert» μετά την πανδημία.

Ο Farruko εμφανίστηκε πρόσφατα στα Billboard Latin Music Awards όπου τραγούδησε το «Nazareno (Remix)» με τη συμμετοχή του Πορτορικανού καλλιτέχνη Ankhal.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ankhal αφού έπεσε θύμα ένοπλης βίας νωρίτερα φέτος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περπατήσει λόγω επιπλοκών από την επίθεση.

Ο Farruko κέρδισε τέσσερα βραβεία στα Billboard Latin Music Awards στις κατηγορίες Hot Latin Song of the Year, Latin Rhythm Song of the Year, Sales Song of the Year και Streaming Song of the Year για την παγκόσμια επιτυχία του «Pepas».