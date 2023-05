Οι Fall Out Boy κυκλοφορούν βινύλιο με αληθινά ανθρώπινα δάκρυα

Το ιδιαίτερο βινύλιο εξαντλήθηκε μέσα σε μία ώρα.

Οι Fall Out Boy κυκλοφόρησαν μία ειδική έκδοση βινυλίου του νέου άλμπουμ τους «So Much (For) Stardust» που περιέχει πραγματικά ανθρώπινα δάκρυα.

Οι δίσκοι Crynyl™ διαθέτουν αληθινά δάκρυα «για μέγιστη συναισθηματική πιστότητα», όπως εξήγησε χαρακτηριστικά το συγκρότημα.

Σε ένα τρομακτικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς των Fall Out Boy στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται να συγκεντρώνει κάποιος τα δάκρυα από το πρόσωπο του μπασίστα Pete Wentz με μία πιπέτα, καθώς ακουγόταν μία παραμορφωμένη εκδοχή του single «Love From The Other Side» του συγκροτήματος.

Διαφήμιση

Οι Fall Out Boy κατασκεύασαν μόνο 50 αντίτυπα του βινυλίου, το οποίο είναι διαθέσιμο σε gatefold συσκευασία με ενσωματωμένα χαρτομάντιλα.

Το βινύλιο εξαντλήθηκε μέσα σε μία ώρα, αλλά οι Fall Out Boy αποκάλυψαν στη συνέχεια ότι είχαν κρατήσει μερικά αντίτυπα που θα τα διαθέσουν μέσω διαγωνισμού.

Οι Fall Out Boy είχαν προηγουμένως προαναγγείλει το βινύλιο σε ένα reel στο Instagram τον Μάρτιο, στο οποίο ο Pete Wentz δάκρυζε με κάθε πιθανό τρόπο: έβαζε stick δακρύων, έκοβε κρεμμύδια και αναπολούσε τη φιλία του με τον Patrick Stump.

Introducing Crynyl™, records filled with real tears for maximum emotional fidelity. So Much (For) Stardust is available for pre-order now on https://t.co/YOeEd1iBYA. pic.twitter.com/omVwWSAI8g — Fall Out Boy (@falloutboy) May 1, 2023

Λίγο μετά την κυκλοφορία του «So Much (For) Stardust» τον Μάρτιο, οι Fall Out Boy δήλωσαν ότι το πολυσυζητημένο άλμπουμ τους «MANIA» του 2018, που δίχασε το κοινό, αντιπροσώπευε μία προσπάθεια να επιβιώσουν σε ένα κλίμα που θεωρούσαν ότι γινόταν όλο και πιο εχθρικό απέναντι στα συγκροτήματα.

Ο κιθαρίστας Joe Trohman ανέφερε στην αυτοβιογραφία του «None Of This Rocks» το 2022 ότι δεν ήταν μεγάλος λάτρης του άλμπουμ και ότι στη συνέχεια δεν συμμετείχε στη δημιουργία του.

Όταν ρωτήθηκε από το Variety για το αν αυτό αποτέλεσε κίνητρο για την επιστροφή των Fall Out Boy στις ροκ ρίζες τους στο «So Much For Stardust», ο Pete Wentz απάντησε: «Αισθάνομαι ότι οι σκέψεις μας για το “MANIA” παρερμηνεύτηκαν λίγο».

«Δύο δίσκους πριν, κάναμε άλμπουμ σε ένα τοπίο που δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό προς τα συγκροτήματα, και έτσι προσπαθούσαμε να βρούμε πώς να επιβιώσουμε», εξήγησε.

«Ήταν σαν το “The Last of Us: The Pop Radio Version”, με πρωταγωνιστές τους Fall Out Boy που πολεμούν τα ζόμπι που δεν θέλουν να υπάρχουν συγκροτήματα», πρόσθεσε ο μπασίστας.