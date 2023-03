Οι Everything But The Girl κυκλοφορούν το νέο single «Run A Red Light»

Ένα ακόμα τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ των Everything But The Girl μετά από το 24 χρόνια.

Οι Everything But The Girl ενθουσιάζουν με το νέο single «Run A Red Light».

Το «Run A Red Light» και το μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Charlie Di Placido είναι άλλο ένα δείγμα του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ «Fuse» των Everything But The Girl που θα κυκλοφορήσει στις 21 Απριλίου.

Ο Ben Watt σχολιάζει για το «Run A Red Light»: «Γνώρισα πολλούς ενδιαφέροντες χαρακτήρες στα χρόνια που πέρασα στα clubs. Έγραψα αυτό το τραγούδι για έναν άνθρωπο που ονειρεύεται μία μεγάλη καριέρα, πιστεύοντας ότι η στιγμή του θα έρθει σε λίγο καιρό. Όλη η μαγκιά και οι καλές προθέσεις είναι ένα προσωπείο για την αδυναμία του»

Διαφήμιση

«Αυτό το μουσικό βίντεο είναι σαν ένα όνειρο αυτής της ιστορίας», προσθέτει η Tracey Thorn.

«Ανακαλύψαμε ότι η χορογραφία μπορεί να εκφράσει το συναίσθημα της μουσικής μας χωρίς να είναι πολύ κυριολεκτική. Οι χαρακτήρες, τα ρούχα, οι κινήσεις, η σκηνοθεσία – όλα ταιριάζουν. Ο Charlie και η ομάδα του κατανοούν πραγματικά τα συναισθήματα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Ήταν μία σπουδαία συνεργασία», αναφέρει.

Οι Everything But The Girl δημιούργησαν το «Run A Red Light» χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες.

Το πιάνο είναι μία ηχογράφηση σε λούπα από ένα iPhone. Το συνθεσάιζερ που ακούτε μετά τα φωνητικά είναι μία live έκδοση ενός αναλογικού EMS VCS3. Η Tracey Thorn επέλεξε να τραγουδήσει πολύ κοντά στο μικρόφωνο για να προσθέσει ζεστασιά στο τραγούδι. Ορισμένα φωνητικά δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, ενώ άλλα τα επεξεργαστήκαμε με autotune.

«Στο τέλος, αφήσαμε τη μουσική απλά να εξατμιστεί. Όλα έμοιαζαν να ταιριάζουν με την ιστορία», δηλώνουν οι Everything But The Girl.

Το «Run A Red Light» είναι προπομπός του νέου άλμπουμ «Fuse» των Everything But The Girl. Το προηγούμενο διάστημα το συγκρότημα κυκλοφόρησε τα singles «Caution To The Wind» και «Nothing Left To Lose», τα οποία έτυχαν θερμής υποδοχής από τους κριτικούς.

Ο Ben Watt και η Tracey Thorn έγραψαν και δημιούργησαν το νέο άλμπουμ των Everything But The Girl την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2021.

Το «Fuse» είναι μία σύγχρονη εκδοχή της αισθησιακής electro-soul που το συγκρότημα καθιέρωσε στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η βαθιά, συγκλονιστική και πολυεπίπεδη ερμηνεία της Tracey Thorn βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, ενώ ο Ben Watt προσφέρει ένα αστραφτερό σκηνικό με μπάσο, beats, πλήκτρα και χώρο.

Το αποτέλεσμα είναι ο ήχος ενός συγκροτήματος που αισθάνεται υπέροχα για τον εαυτό του. Οι Everything But The Girl είναι ταυτόχρονα σύγχρονοι και διαχρονικοί

Ο Ben Watt και η Tracey Thorn ηχογράφησαν το άλμπουμ σε ένα εξοχικό σπίτι κρυμμένο από τον κόσμο και σε ένα μικρό στούντιο δίπλα στο ποτάμι κοντά στο Bath της Αγγλίας. Τους πλαισίωσε ένας φίλος και καταξιωμένος ηχολήπτης, ο Bruno Ellingham.

Για τους δύο πρώτους μήνες, ο δίσκος είχε τον προσωρινό τίτλο «TREN», από τα ονόματα των μελών του συγκροτήματος.

Οι πρώτες ηχογραφήσεις ήταν κομμάτια από ambient και αυτοσχεδιαστικές λούπες πιάνου που ο Ben ηχογραφούσε στο iPhone του στο σπίτι του κατά τη διάρκεια των lockdowns. Αυτές οι ιδέες εξελίχθηκαν αργότερα σε ατμοσφαιρικά τραγούδια όπως τα «When You Mess Up» και «Interior Space».

Οι Everything But The Girl έγιναν γνωστοί στη βρετανική indie σκηνή το 1982 με μία jazz-folk διασκευή του «Night and Day» από το ρεπερτόριο του Cole Porter. Το ντουέτο κυκλοφόρησε μία σειρά από άλμπουμ που έγιναν χρυσά και πειραματίστηκε στη συνέχεια με jazz, κιθαριστική pop, ορχηστρικά «τείχη» ήχου και soul γεμάτη drum machines.

Διαφήμιση

Αφού μία σπάνια αυτοάνοση ασθένεια παραλίγο να αποβεί μοιραία για τον Ben Watt το 1992, το συγκρότημα επέστρεψε στην ενεργό δράση με το folktronic «Amplified Heart» (1994), το οποίο πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Σε αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη επιτυχία των Everything But The Girl μέχρι σήμερα, το «Missing». Στη μίξη συνέβαλε ο Νεοϋορκέζος DJ και παραγωγός Todd Terry – όπως ήταν αναμενόμενο, το τραγούδι πέρασε από τα clubs στις ραδιοφωνικές playlists σε όλο τον κόσμο, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Το 1996, οι Everything But The Girl κυκλοφόρησαν το «Walking Wounded», αντλώντας πλούσια έμπνευση από τα επιτεύγματα της ηλεκτρονικής σκηνής στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Το 2000, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Jazz του Μοντρέ, η Tracey και ο Ben έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ως Everything But The Girl. Αποχώρησαν από τη σκηνή αήττητοι.