Η Evangelia ζωντανά στο «Piraeus Club Academy»

Η Evangelia σε μία βραδιά με πολύ μουσική, κέφι και χορό

Η Evangelia έρχεται την Πέμπτη 27 Απριλίου στο «Piraeus Club Academy» για να αποκαλύψει τον ακαταμάχητο δυναμισμό της και να μαγνητίσει με το ξεχωριστό μουσικό ταπεραμέντο της.

Στη μουσική της παντρεύει την ελληνική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη pop. Η Evangelia δημιουργεί ένα πρωτότυπο και εντελώς προσωπικό μείγμα διεθνών και ελληνότροπων στοιχείων που δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια.

Την Πέμπτη 27 Απριλίου υπόσχεται στο «Piraeus Club Academy» μία βραδιά με πολύ μουσική, κέφι και χορό, «like we make it in Greece».

Η 27χρονη Evangelia, με Έλληνα πατέρα και Ιταλοαμερικανίδα μητέρα, μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά κάθε καλοκαίρι ερχόταν στο κτήμα της γιαγιάς της στην Κρήτη, όπου ερωτεύτηκε την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Όταν ήταν στο κολλέγιο άρχισε να γράφει τραγούδια και οι δημιουργίες της Ingrid Michaelson και της Etta James της έδιναν έμπνευση. Η Evangelia ξεκίνησε να εργάζεται σαν δασκάλα και παράλληλα εμφανιζόταν σε clubs στη Νέα Υόρκη.

Η ίδια η Evangelia λέει: «Ζούσα διπλή ζωή. Δίδασκα την ημέρα και πήγαινα στο Μπρούκλιν το βράδυ, έμενα ξύπνια όλη την ημέρα και την επόμενη μέρα το έκανα ξανά».

Όταν έμεινε χωρίς δουλειά λόγω περικοπών, η Evangelia αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη μουσική. «Το πήρα ως σημάδι από το σύμπαν, που μου έλεγε να κυνηγήσω το όνειρό μου και όπου με πάει», τονίζει.

Μετακόμισε στη Δυτική Ακτή της Αμερικής, στην Καλιφόρνια και λίγο αργότερα ο δρόμος της διασταυρώθηκε με αυτόν του Jay Stolar, τον δημιουργό και παραγωγό που έχει συνεργαστεί με τους Aloe Blacc, G-Eazy και Demi Lovato και σύντομα οι δυο τους ανακάλυψαν ότι τους ενώνει μία έντονη δημιουργική χημεία.

Στο πρώτο single της, «Páme Páme», η Evangelia δίνει το μουσικό στίγμα της και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το πάθος της για ζωή και δημιουργία. O Jay Stolar παίζει μπουζούκι και η Evangelia μας καλεί να ζήσουμε τη ζωή στο έπακρο.

Ακολούθησε το «Fotiá» όπου η Evangelia, δουλεύοντας με τον καταξιωμένο Ελληνογερμανό παραγωγό Alexis Troy, απέδειξε και πάλι την αναμφισβήτητη εφευρετικότητά της, δημιουργώντας ένα ευφορικό χορευτικό κομμάτι που «παίρνει φωτιά» από αεικίνητα κρουστά και ονειρεμένες μελωδίες.

Στις συνθέσεις της η Evangelia αποκαλύπτει την ακαταμάχητη δυναμική της μουσικής της: με ένα «φευγάτο» ένστικτο και μία ακαταμάχητη δεξιοτεχνία παντρεύει την αμερικανική pop με τους δυνατούς ρυθμούς και τις σαγηνευτικές αποχρώσεις της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Λίγο καιρό μετά, μαζί με τους Allie Crystal και Larzz Principato, η Evangelia έγραψε το «Paradise».

«Η ιδέα πίσω από αυτό το τραγούδι είναι ότι όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο, ό,τι κι αν συμβαίνει, μπορεί να είναι παράδεισος αρκεί να είσαι με το άτομο που αγαπάς», εξηγεί.

Η Evangelia ενσωματώνει συνεχώς καινούργια στοιχεία της ελληνικής της κληρονομιάς στη μουσική της και με έμπνευση από τις ρίζες της, δημιουργεί κάτι νέο, πρωτότυπο και αυθεντικό:

«Είναι και ένας τρόπος να πεις: “Αυτή είμαι και από εδώ κατάγομαι”», σχολιάζει η ίδια.

Η Evangelia ελπίζει να εμπνεύσει και άλλους να αγκαλιάσουν τη δική τους κληρονομιά: «Πιστεύω ότι είναι όμορφο να είσαι διαφορετικός. Ελπίζω ότι με τη μουσική μου θα πείσω τους ανθρώπους να σέβονται τις διαφορετικές κουλτούρες και θα τους βοηθήσω να είναι περήφανοι για την καταγωγή τους».

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε.

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική Είσοδος – Α’ Φάση: 16,50 ευρώ

Γενική Είσοδος – Β’ Φάση: 19,80 ευρώ

VIP (Θέσεις καθημένων στον εξώστη): 27,50 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

– Ηλεκτρονικά: viva.gr

– Τηλεφωνικά: 11876

– Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα NOVA, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni’s)

Δίκτυο Public

– Public online: http://tickets.public.gr/

– Kαταστήματα Public

Piraeus Club Academy

Πειραιώς 105 & Βίτωνος

11854, Αθήνα

Tηλ.: 210 3458 898