«Πάλι»: Evangelia και Mente Fuerte σε μία φλογερή συνεργασία

Το νέο τραγούδι της Evangelia και του Mente Fuerte.

Η Evangelia και ο Mente Fuerte ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο τραγούδι «Πάλι».

Η Evangelia, η Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τους μοναδικούς μοντέρνους pop ήχους σε συνδυασμό με παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους, συναντά τον Mente Fuerte, έναν από τους επιτυχημένους καλλιτέχνες της rap σκηνής στην Ελλάδα.

Μοντέρνο, δυναμικό και με ευρηματικούς μουσικούς συνδυασμούς, το «Πάλι» είναι ένα σύγχρονο τραγούδι που ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα.

«Αχ, πάλι χωρίς να το θέλω, δεν καταλαβαίνω Θεέ μου, όλα κάθε λεπτομέρεια πάνω σου την ξέρω, ξέρω πως σε θέλω, εσένα μόνο…»

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να αποκαλυφθεί το εντυπωσιακό music video το οποίο θα ντύσει με εικόνα τη συνεργασία της Evangelia και του Mente Fuerte.

Το «Πάλι» έγραψαν οι Evangelia, Jay Stolar, Mente Fuerte, Jordan Palmer, Rosaileen Sher και Alexis Troy, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Jay Stolar και Jordan Palmer.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Jay Stolar, ο οποίος είναι ο αποκλειστικός παραγωγός της Evangelia, έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής όπως η Selena Gomez και η Demi Lovato.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Πάλι», η Evangelia ετοιμάζεται για τη συναυλία της στο «Piraeus Club Academy» την Πέμπτη 27 Απριλίου, δίνοντας την υπόσχεση για μία βραδιά με πολύ μουσική, κέφι και χορό, «like we make it in Greece».

Το «Πάλι» της Evangelia και του Mente Fuerte κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από την Panik Records.