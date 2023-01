Οι Evanescence διασκευάζουν το «Across The Universe» των Beatles

Η διασκευή περιλαμβάνεται σε μία περιορισμένη box set έκδοση του άλμπουμ «The Bitter Truth» των Evanescence.

Οι Evanescence κυκλοφόρησαν μια ηχογράφηση της δικής τους διασκευής για το τραγούδι «Across The Universe» των Beatles.

Το τραγούδι, το οποίο είχαν διασκευάσει στο παρελθόν η Amy Lee και οι συνεργάτες της στην περιοδεία τους «Synthesis» το 2018, περιλαμβάνεται στο δεύτερο δίσκο, με τίτλο «A Live Session From Rock Falcon Studio», της περιορισμένης box set έκδοσης του τελευταίου άλμπουμ «The Bitter Truth» των Evanescence, που περιέχει 10 τραγούδια από ζωντανές ηχογραφήσεις στούντιο.

Το «Across The Universe» με την ερμηνεία των Evanescence είναι πλέον διαθέσιμο ως single μέσω όλων των ψηφιακών καταστημάτων μουσικής.

Το πρωτότυπο «Across The Universe» των Beatles εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1969 στο φιλανθρωπικό άλμπουμ «No One’s Gonna Change Our World» με τη συμμετοχή διαφόρων καλλιτεχνών και αργότερα, το 1970, σε διαφορετική μορφή στο «Let It Be», το τελευταίο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Πλάνα του John Lennon να παίζει το τραγούδι εμφανίστηκαν στην ταινία «Let It Be».

Με την κυκλοφορία του, το άλμπουμ «The Bitter Truth» των Evanescence κατέλαβε το Νο. 4 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος που βρίσκεται στο Top 5 της χώρας.

Το «The Bitter Truth», η πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία των Evanescence με ολοκαίνουργιο υλικό μετά από μια δεκαετία, έκανε επίσης ντεμπούτο στην κορυφή των πωλήσεων των ροκ και εναλλακτικών άλμπουμ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Nielsen Music Connect.

Λίγο μετά την άφιξή του στις 26 Μαρτίου, το «The Bitter Truth» ανέβηκε στην κορυφή των charts του iTunes σε 22 χώρες. Ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αντιμετωπίζει κατάματα τη σκοτεινή πραγματικότητα του κόσμου. Ωστόσο, το ηχηρό μήνυμά του είναι ένα μήνυμα φωτός που τονίζει ότι το να τα καταφέρνεις είναι καλύτερο από το να τα παρατάς.

Την παραγωγή του «The Bitter Truth» ανέλαβε ο Nick Raskulinecz, ο οποίος εργάστηκε επίσης στο άλμπουμ «Evanescence» του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 2011.

Παράλληλα, δέκα χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή τους στην Ελλάδα, οι Evanescence επιστρέφουν στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία στις 5 Ιουνίου 2022 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.