Η Evan Rachel Wood αποκαλύπτει ότι ο Marilyn Manson τη βίασε μπροστά στην κάμερα στα γυρίσματα video clip

«Τότε διαπράχθηκε το πρώτο έγκλημα εις βάρος μου και ουσιαστικά με βίασαν μπροστά στην κάμερα».

Το νέο ντοκιμαντέρ «Phoenix Rising», το οποίο επικεντρώνεται στη ζωή και την καριέρα της Evan Rachel Wood, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2022.

Πρόκειται για το πρώτο μέρος ενός ντοκιμαντέρ δύο τμημάτων, με την υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτρια Amy Berg να διευκρινίζει ότι πρόκειται για ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πρώτο μέρος της εξερευνά την πολυτάραχη οικογενειακή ζωή της Evan Rachel Wood παράλληλα με την ταραχώδη σχέση της με τον Marilyn Manson και τις συνέπειές της. Η ηθοποιός γνώρισε τον 38χρονο τότε τραγουδιστή το 2006 όταν η ίδια ήταν 18 ετών.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης που έκανε η Evan Rachel Wood εναντίον του Marilyn Manson, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Brian Warner και περιλαμβάνει επίσης και νέες καταγγελίες.

Η Evan Rachel Wood μιλά για το μουσικό βίντεο για το single «Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)» (2007) του Marilyn Manson στο οποίο είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον τραγουδιστή και λέει για την παρουσία της στα γυρίσματα: «Δεν ήταν καθόλου όπως νόμιζα ότι θα ήταν. Κάναμε πράγματα που δεν είχαν σχέση με αυτό που μου είχε προταθεί».

«Είχαμε συζητήσει για μια ψεύτικη ερωτική σκηνή, αλλά μόλις ξεκίνησαν οι κάμερες, άρχισε να διεισδύει αληθινά. Ποτέ δεν είχα συμφωνήσει σε αυτό. Είμαι επαγγελματίας ηθοποιός, το κάνω αυτό σε όλη μου τη ζωή, δεν είχα βρεθεί ποτέ στη ζωή μου σε ένα τόσο αντιεπαγγελματικό πλατό μέχρι σήμερα. Επικρατούσε το απόλυτο χάος και δεν ένιωθα ασφαλής»», αποκάλυψε.

«Κανείς δεν με πρόσεχε. Ήταν μια πραγματικά τραυματική εμπειρία τα γυρίσματα του βίντεο. Δεν ήξερα πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου ή πώς να πω όχι, επειδή είχα εκπαιδευτεί να μην αντιμιλάω ποτέ – απλώς να πολεμάω», συνέχισε.

«Ένιωθα αηδιαστική και σαν να είχα κάνει κάτι επαίσχυντο και μπορούσα να καταλάβω ότι το συνεργείο ένιωθε πολύ άβολα και κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Είχα εξαναγκαστεί σε μια εμπορική σεξουαλική πράξη με ψευδείς προφάσεις. Τότε ήταν που διαπράχθηκε το πρώτο έγκλημα εις βάρος μου και ουσιαστικά με βίασαν μπροστά στην κάμερα», τόνισε.

Η Evan Rachel Wood ισχυρίζεται ότι ο Marilyn Manson ήταν «πολύ σαφής» ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να περιγράψει το μουσικό βίντεο στις συνεντεύξεις της εκείνη την εποχή.

«Υποτίθεται ότι έπρεπε να πω στον κόσμο ότι περάσαμε υπέροχα και ρομαντικά και τίποτα από αυτά δεν ήταν η αλήθεια», λέει καθώς στην οθόνη εμφανίζεται ένα άρθρο στο οποίο αναφέρονται παλαιότερες δηλώσεις όπου είχε ισχυριστεί η σκηνή σεξ στο μουσικό βίντεο «δεν ήταν αληθινή».

«Αλλά φοβόμουν να κάνω κάτι που θα στεναχωρούσε τον Brian με οποιονδήποτε τρόπο. Το βίντεο ήταν μόνο η αρχή της βίας που θα κλιμακωνόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της σχέσης μας», εξομολογήθηκε.

Στο ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε εν μέρει πριν κατηγορήσει δημοσίως τον Warner για βιασμό και σωματική κακοποίηση, η Evan Rachel Wood διαβάζει αποσπάσματα από τα ημερολόγια που έγραφε εκείνη την εποχή, επισημαίνοντας αυτό που αποκαλεί, εκ των υστέρων, «κόκκινες σημαίες»:

«Γίναμε πολύ γρήγορα καλοί φίλοι και είχαμε όλο και περισσότερα κοινά – σχεδόν σε τρομακτικό σημείο», διαβάζει δυνατά. «Στην αρχή, ήταν μεταμφιεσμένο ως: «Είμαι εδώ για να σε ενδυναμώσω και να σε απελευθερώσω. Είμαι εδώ για να σου δείξω ποια πραγματικά είσαι». Απλώς αντιπροσώπευε όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα να ελευθερώσω και να μην ντρέπομαι γι’ αυτά».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του «Phoenix Rising», η Evan Rachel Wood μιλά για πολλές ακόμη πτυχές της ζωής της με τον Marilyn Manson και ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής την απομόνωσε από την οικογένειά της και ότι την κακοποιούσε ενώ βρισκόταν σε περιοδεία.

Το «Phoenix Rising» αναμένεται να προβληθεί στο HBO τον Μάρτιο.