Η Evan Rachel Wood ζητά να αφαιρεθεί από το YouTube το βίντεο του βιασμού της από τον Marilyn Manson

Η Evan Rachel Wood μοιράστηκε ένα αίτημα που καλεί το YouTube να αφαιρέσει το μουσικό βίντεο για το single «Heart-Shaped Glasses (When The Heart Guides The Hand)» του Marilyn Manson από το 2007, καθώς ισχυρίζεται στο νέο ντοκιμαντέρ της ότι «ουσιαστικά βιάστηκε στην κάμερα» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Δημιουργός της εκστρατείας συλλογής υπογραφών για την αφαίρεση του βίντεο είναι η Victoria Ambrose, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «υποστηρίκτρια των επιζώντων της ενδοοικογενειακής βίας».

Η Ambrose υποστηρίζει στο αίτημα ότι το βίντεο για το τραγούδι «δεν θα έπρεπε να εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στο YouTube ή να κυκλοφορεί οπουδήποτε για την ακρίβεια», καθώς φέρεται να απεικονίζει τον Marilyn Manson να διεισδύει στην Evan Rachel Wood χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Σε κανέναν δεν αξίζει να υπάρχει ένα βίντεο που καταγράφει τον βιασμό του. Είναι αηδιαστικό, βίαιο και καταχρηστικό και πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως», τόνισε ένας από τους περισσότερους από 3.900 ανθρώπους που υπέγραψαν το αίτημα στην πλατφόρμα συλλογής υπογραφής Change.org μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Η Evan Rachel Wood υποστηρίζει στο νέο ντοκιμαντέρ της «Phoenix Rising» ότι μαζί με τον τότε σύντροφό της Marilyn Manson είχαν συμφωνήσει να γυρίσουν μια εικονική σκηνή σεξ για το μουσικό βίντεο, αλλά μόλις η κάμερα άρχισε να τραβάει, εκείνος διείσδυσε σε εκείνη χωρίς τη συγκατάθεσή της σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο.

Η ηθοποιός, η οποία ήταν μόλις 19 ετών τότε και σχεδόν είκοσι χρόνια νεότερη από τον Marilyn Manson, περιέγραψε το περιστατικό ως «τραυματικό».

Τώρα οι υποστηρικτές της συσπειρώνονται για να απαιτήσουν από το YouTube να αποσύρει το βίντεο, επισημαίνοντας ότι παραβιάζει τις οδηγίες κοινότητας της πλατφόρμας.

Το μουσικό βίντεο για το «Heart-Shaped Glasses» παραμένει διαθέσιμο για το κοινό στο YouTube και μέχρι αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρώσει πάνω από 32 εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, σε δήλωσή του προς την «Daily Mail», ο εκπρόσωπος του YouTube, Jack Malon, δήλωσε ότι η πλατφόρμα «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει παραβίαση των οδηγιών μας για την ευθύνη των δημιουργών».

Σημειώνεται ότι ο Jack Malon αναφέρθηκε επίσης σε μια ρήτρα στους όρους χρήσης του YouTube που λέει ότι το κανάλι του Manson θα μπορούσε να κλείσει με βάση τις ενέργειές του εκτός της πλατφόρμας.

Ωστόσο αυτό προϋποθέτει ότι ο Marilyn Manson είτε θα ομολογήσει για τις πράξεις, είτε να κατηγορηθεί νομικά ή να καταδικαστεί για ένα έγκλημα που «βλάπτει την κοινότητα του YouTube».