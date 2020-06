15 πρωτότυπα τραγούδια από την ταινία «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga».

Κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» (Διαγωνισμός Τραγουδιού Εurovision: Η Ιστορία των Fire Saga).

Το «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» είναι μία ταινία του Netflix σε σκηνοθεσία του David Dobkin («Wedding Crashers»), με πρωταγωνιστές τους Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens, Demi Lovato και Pierce Brosnan.

Όταν δίνεται η ευκαιρία ζωής στους επίδοξους μουσικούς Lars Erickssong (Will Ferrell) και Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams) να εκπροσωπήσουν την χώρα τους στο μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού, τη γνωστή σε όλους μας Eurovision, έχουν επιτέλους την τύχη να αποδείξουν πως αξίζει να πολεμάς για κάθε όνειρο που έχεις.

Δύο επαρχιώτες τραγουδιστές ονειρεύονται να γίνουν pop star σε ένα διεθνή μουσικό διαγωνισμό, ωστόσο κίνδυνοι, αντίζηλοι και λάθη στη σκηνή θα δοκιμάσουν τη σχέση τους.

Το σενάριο της κωμικής ταινίας υπογράφει ο ίδιος ο Will Ferrell σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Andrew Steele. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο «Casa de mi Padre» (2012) και στην ταινία – παρωδία «A Deadly Adoption» (2015).

Το soundtrack περιλαμβάνει 15 πρωτότυπα τραγούδια από την ταινία, τα οποία ντύνονται με τις φωνές του Will Ferrell και των υπόλοιπων μελών του καστ.

Μεταξύ αυτών και το «In The Mirror», ένα τραγούδι που ερμηνεύει η pop star Demi Lovato.

Η ταινία «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Ιουνίου.