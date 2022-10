Eurovision 2023: Η Βουλγαρία είναι η τρίτη χώρα που αποσύρεται από τον διαγωνισμό – Με 37 χώρες φέτος

Συνολικά 37 χώρες αναμένεται να λάβουν μέρος στην Eurovision του 2023.

Άλλη μία βαλκανική χώρα αποχωρεί από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2023.

Μετά την επιβεβαίωση ότι τόσο το Μαυροβούνιο όσο και η Βόρεια Μακεδονία δεν θα διαγωνιστούν στην Eurovision του 2023, λόγω του αυξημένου κόστους συμμετοχής, ήρθε η σειρά της Βουλγαρίας να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάιο του 2023.

Την είδηση επιβεβαίωσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) με την ανακοίνωση των 37 χωρών που θα διαγωνιστούν στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Δεν υπάρχει ακόμη καμία ενημέρωση από την BNT, τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βουλγαρίας.

Το BBC News ανέφερε ότι οι χώρες κλήθηκαν να καταβάλλουν υψηλότερα τέλη για τη συμμετοχή τους στην Eurovision του 2023 για να αναπληρωθούν τα χρήματα που χάθηκαν μετά την αποβολή της Ρωσίας.

Το ποσό που πληρώνει κάθε ραδιοτηλεοπτικός φορέας για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό δεν δημοσιοποιείται, αλλά το συνολικό κόστος συνήθως ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια λίρες, με τη χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση να πληρώνει ένα επιπλέον ποσό.

Η Ρωσία ήταν ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς συντελεστές της Eurovision, αλλά αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το BBC αναμένεται να δαπανήσει ποσό μεταξύ 8 και 17 εκατομμυρίων λιρών για τη διοργάνωση του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου εκ μέρους της Ουκρανίας, η οποία κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό.

Η Βουλγαρία έχει συμμετάσχει 14 φορές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, καταγράφοντας ανάμεικτα αποτελέσματα.

Συμμετείχε συνεχόμενα στη διοργάνωση από το 2005 έως 2013 και μετά από ένα διάλειμμα δύο ετών, επέστρεψε στην Eurovision μέχρι το 2016 με το «If Love Was a Crime» της Poli Genova, μία επιτυχημένη συμμετοχή που τερμάτισε στην τέταρτη θέση.

Την επόμενη χρονιά, το 2018, η Βουλγαρία συμμετείχε στην Eurovision με το «Beautiful Mess» του Kristian Kosov, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από το νικητήριο τραγούδι «Amar is Pelos Dois» του Πορτογάλου Salvador Sobral.

Η Βουλγαρία έκανε ένα ακόμη διάλειμμα το 2019, αλλά επιβεβαίωσε την επιστροφή της για την επόμενη χρονιά.

Το «Tears Getting Sober» της Victoria ήταν ένα από τα φαβορί για την Eurovision του 2020, αλλά λόγω της πανδημίας του COVID-19 ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και η Victoria συμμετείχε στην Eurovision του 2021 με το τραγούδι «Growing Up Is Getting Old», που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό.

Στη φετινή Eurovision, το «Intention» των Intelligent Music Project δεν έπεισε ούτε το κοινό ούτε τις εθνικές κριτικές επιτροπές και τερμάτισε στην προτελευταία θέση στον πρώτο ημιτελικό του Τορίνο.

Οι 37 χώρες που θα συμμετάσχουν στην Eurovision 2023

Άγιος Μαρίνος

Αζερμπαϊτζάν

Αλβανία

Αρμενία

Αυστρία

Αυστραλία

Βέλγιο

Γαλλία

Γερμανία

Γεωργία

Δανία

Ελβετία

Ελλάδα

Εσθονία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιρλανδία

Ισλανδία

Ισπανία

Ισραήλ

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Κροατία

Κύπρος

Λετονία

Λιθουανία

Μάλτα

Μολδαβία

Νορβηγία

Ουκρανία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σερβία

Σλοβενία

Σουηδία

Τσεχία

Φινλανδία