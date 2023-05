Eurovision 2023: Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των Ημιτελικών – Η θέση Ελλάδας και Κύπρου

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των χωρών στους δύο ημιτελικούς της φετινής Eurovision.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μεγάλου Τελικού για τον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο στέφθηκε νικήτρια η Σουηδία με τη Loreen, δόθηκε στη δημοσιότητα η βαθμολογία των χωρών που συμμετείχαν στους δύο Ημιτελικούς.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τα ημιτελικά ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά κατά τη διάρκεια της κάθε βραδιάς.

Τόσο η Ελλάδα με τον Victor Vernicos όσο και η Κύπρος με τον Andrew Lambrou διαγωνίστηκαν στον Δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision 2023 την Πέμπτη 11 Μαΐου.

Ενώ η ελληνική συμμετοχή αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό, η Κύπρος είχε την τύχη να κερδίσει το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό του Σαββάτου 13 Μαΐου.

Η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το «Break A Broken Heart» τερμάτισε με 170 πόντους στην 12η θέση του μεγάλου τελικού, ένα αποτέλεσμα που φέρνει ικανοποίηση.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των ημιτελικών του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, η Ελλάδα Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το «Break A Broken Heart» κέρδισε την έκτη θέση με 94 πόντους στον Δεύτερο Ημιτελικό.

Στην 13η θέση του Δεύτερου Ημιτελικού της Eurovision 2023 με μόλις 14 πόντους βρέθηκε η Ελλάδα με εκπρόσωπο τον Victor Vernicos και το τραγούδι «What They Say».

Από κάθε Ημιτελικό την πρόκριση κέρδισαν οι δέκα πρώτες χώρες της βαθμολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ίσχυσαν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, καθόρισαν τα τραγούδια που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς στον Μεγάλο Τελικό.

Επίσης, δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό, με τα αποτελέσματά τους να συγκεντρώνονται σε μία κοινή «χώρα» με την ονομασία «Rest Of The World».

Η βαθμολογία του Πρώτου Ημιτελικού

Νικήτρια του Πρώτου Ημιτελικού της Eurovision 2023 αναδείχθηκε η Φινλανδία με τον αγαπημένο του κοινού Käärijä και το τραγούδι «Cha Cha Cha», συγκεντρώνοντας 177 πόντους από την ψηφοφορία των τηλεθεατών.

Η Φινλανδία τερμάτισε στη δεύτερη θέση στον Μεγάλο Τελικό με 526 πόντους.

Στη δεύτερη θέση του Πρώτου Ημιτελικού με 135 πόντους βρέθηκε η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2023, η Σουηδία με τη Loreen και το τραγούδι «Tattoo».

1. Φινλανδία – Käärijä – «Cha Cha Cha» (177 πόντοι)

2. Σουηδία – Loreen – «Tattoo» (135 πόντοι)

3. Ισραήλ – Noa Kirel – «Unicorn» (127 πόντοι)

4. Τσεχία – Vesna – «My Sister’s Crown» (110 πόντοι)

5. Μολδαβία – Pasha Parfeni – «Soarele și luna» (109 πόντοι)

6. Νορβηγία – Alessandra – «Queen of Kings» (102 πόντοι)

7. Ελβετία – Remo Forrer – «Watergun» (97 πόντοι)

8. Κροατία – Let 3 – «Mama ŠČ!» (76 πόντοι)

9. Πορτογαλία – Mimicat – «Ai coração» (74 πόντοι)

10. Σερβία – Luke Black – «Samo mi se spava (Само ми се спава)» (37 πόντοι)

Οι χώρες που δεν προκρίθηκαν

11. Λετονία – Sudden Lights – «Aijā» (34 πόντοι)

12. Ιρλανδία – Wild Youth – «We Are One» (10 πόντοι)

13. Ολλανδία – Mia Nicolai and Dion Cooper – «Burning Daylight» (7 πόντοι)

14. Αζερμπαϊτζάν – TuralTuranX – «Tell Me More» (4 πόντοι)

15. Μάλτα – The Busker – «Dance (Our Own Party)» (3 πόντοι)

Η βαθμολογία του Δεύτερου Ημιτελικού

Νικήτρια του Δεύτερου Ημιτελικού της Eurovision 2023 αναδείχθηκε η Αυστραλία με τους Voyager και το τραγούδι «Promise» με 142 πόντους.

Η Αυστραλία τερμάτισε στην ένατη θέση του Μεγάλου Τελικού, λαμβάνοντας συνολικά 151 πόντους.

1. Αυστραλία – Voyager – «Promise» (142 πόντοι)

2. Αυστρία – Teya and Salena – «Who the Hell Is Edgar?» (129 πόντοι)

3. Πολωνία – Blanka – «Solo» (124 πόντοι)

4. Λιθουανία – Monika Linkytė – «Stay» (106 πόντοι)

5. Σλοβενία – Joker Out – «Carpe Diem» (97 πόντοι)

6. Κύπρος – Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart» (94 πόντοι)

7. Αρμενία – Brunette – «Future Lover» (89 πόντοι)

8. Βέλγιο – Gustaph – «Because of You» (85 πόντοι)

9. Εσθονία – Alika – «Bridges» (72 πόντοι)

10. Αλβανία – Albina and Familja Kelmendi – «Duje» (71 πόντοι)

Οι χώρες που δεν προκρίθηκαν

11. Ισλανδία – Diljá – «Power» (41 πόντοι)

12. Γεωργία – Iru – «Echo» (32 πόντοι)

13. Ελλάδα – Victor Vernicos – «What They Say» (14 πόντοι)

14. Δανία – Reiley – «Breaking My Heart» (6 πόντοι)

15. Ρουμανία – Theodor Andrei – «D.G.T. (Off and On)» (0 πόντοι)

16. Άγιος Μαρίνος – Piqued Jacks – «Like an Animal» (0 πόντοι)