Eurovision 2023: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2023.

Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στο Μεγάλο Τελικό για τον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου το Σάββατο 13 Μαΐου.

Στον τελικό θα διαγωνιστούν 26 χώρες: Οι 20 χώρες που πήραν το εισιτήριο από τους δύο Ημιτελικούς (10 χώρες από κάθε βραδιά), οι «Big Five» χώρες της διοργάνωσης, οι οποίες είναι οι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία, οι οποίες βρίσκονται απευθείας στην τελική φάση και η περσινή νικήτρια Ουκρανία.

Μετά τη λήξη κάθε Ημιτελικού στο Λίβερπουλ, οι εκπρόσωποι των χωρών που κέρδισαν την πρόκριση επέλεξαν μέσω κλήρωσης το σκέλος του Μεγάλου Τελικού στο οποίο θα εμφανιστούν.

Η Ελλάδα με τον Victor Vernicos και το τραγούδι «What The Say» δεν προκρίθηκε από τον Δεύτερο Ημιτελικό της Πέμπτη 11 Μαΐου, όμως το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision 2023 πήρε η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το τραγούδι «Break A Broken Heart».

Η επιλογή της ακριβούς σειράς εμφάνισης των χωρών στον τελικό του Σαββάτου έγινε από τους παραγωγούς του διαγωνισμού και το BBC με τρόπο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε συμμετοχή θα έχει την ευκαιρία να ξεχωρίσει.

Για να ληφθεί η απόφαση, εξετάστηκε το είδος του κάθε τραγουδιού, εάν ερμηνεύεται από σόλο τραγουδιστή ή από συγκρότημα, τη χρήση σκηνικών, το τέμπο κάθε τραγουδιού και διαφορές άλλες πτυχές κάθε εμφάνισης.

Η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το «Break A Broken Heart» θα εμφανιστεί στην έβδομη θέση του τελικού.

Το συγκεκριμένο σύστημα ακολουθείται στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Την ίδια στιγμή τα προγνωστικά εξακολουθούν να θεωρούν αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη στη φετινή Eurovision τη συμμετοχή της Σουηδίας με τη Loreen και το τραγούδι «Tattoo», έντεκα χρόνια μετά την πρώτη νίκη της στον διαγωνισμό – το 2012 – με το εμβληματικό πλέον τραγούδι «Euphoria».

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό



1. Αυστρία – Teya and Salena – «Who the Hell Is Edgar?»

2. Πορτογαλία – Mimicat – «Ai coração»

3. Ελβετία – Remo Forrer – «Watergun»

4. Πολωνία – Blanka – «Solo»

5. Σερβία – Luke Black – «Samo mi se spava (Само ми се спава)»

6. Γαλλία – La Zarra – «Évidemment»

7. Κύπρος – Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

8. Ισπανία – Blanca Paloma – «Eaea»

9. Σουηδία – Loreen – «Tattoo»

10. Αλβανία – Albina and Familja Kelmendi – «Duje»

11. Ιταλία – Marco Mengoni – «Due vite»

12. Εσθονία – Alika – «Bridges»

13. Φινλανδία – Käärijä – «Cha Cha Cha»

14. Τσεχία – Vesna – «My Sister’s Crown»

15. Αυστραλία – Voyager – «Promise»

16. Βέλγιο – Gustaph – «Because of You»

17. Αρμενία – Brunette – «Future Lover»

18. Μολδαβία – Pasha Parfeni – «Soarele și luna»

19. Ουκρανία – Tvorchi – «Heart of Steel»

20. Νορβηγία – Alessandra – «Queen of Kings»

21. Γερμανία – Lord of the Lost – «Blood & Glitter»

22. Λιθουανία – Monika Linkytė – «Stay»

23. Ισραήλ – Noa Kirel – «Unicorn»

24. Σλοβενία – Joker Out – «Carpe Diem»

25. Κροατία – Let 3 – «Mama ŠČ!»

26. Ηνωμένο Βασίλειο – Mae Muller – «I Wrote a Song»