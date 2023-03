Eurovision 2023: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς

Σε ποια θέση θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος στους ημιτελικούς της φετινής Eurovision.

Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2023, που θα διεξαχθούν στο Λίβερπουλ την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Μαΐου αντίστοιχα.

Τον Ιανουάριο, οι χώρες που συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό τοποθετήθηκαν κατόπιν κλήρωσης είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο μέρος του πρώτου και του δεύτερου ημιτελικού.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος κατέληξαν στο πρώτο μέρος του Δεύτερου Ημιτελικού της Eurovision 2023, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Liverpool Arena στις 11 Μαΐου.

Διαφήμιση

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς της Eurovision βασίζεται στην κλήρωση του Ιανουαρίου και έχει διαμορφωθεί από τους παραγωγούς του διαγωνισμού ώστε να «δημιουργηθεί το πιο συναρπαστικό σόου».

Οι Big Five χώρες της Eurovision – Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και η διοργανώτρια χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την περσινή νικήτρια Ουκρανία, δεν θα εμφανιστούν σε κανέναν από τους δύο ημιτελικούς, καθώς έχουν προκριθεί απευθείας στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα, με εκπρόσωπο τον Victor Vernicos και το τραγούδι «What They Say», θα εμφανιστεί στην όγδοη θέση του Δεύτερου Ημιτελικού της φετινής Eurovision.

Η Κύπρος, την οποία θα εκπροσωπήσει ο Αυστραλός τραγουδιστής κυπριακής καταγωγής Andew Lamprou με το τραγούδι «Break A Broken Heart», θα είναι η έκτη κατά σειρά χώρα που θα ανέβει στη σκηνή στον Δεύτερο Ημιτελικό.

Στον Μεγάλο Τελικό του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Μαΐου, θα προκριθούν οι δέκα πρώτες χώρες σε βαθμολογία από κάθε ημιτελικό.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2023 θα καθοριστεί από τους παραγωγούς της φετινής διοργάνωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Μαΐου, αφού ολοκληρωθεί ο Δεύτερος Ημιτελικός.

Στη συνάντηση των Επικεφαλής των Αποστολών πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη θέση του τελικού της Eurovision στην οποία θα εμφανιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο (ως διοργανώτρια χώρα) και η Ουκρανία (ως νικήτρια χώρα).

Η Ουκρανία θα εμφανιστεί στη 19η θέση, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο θα κλείσει το διαγωνιστικό μέρος και θα εμφανιστεί στην 26η θέση του τελικού.

Η σειρά εμφάνισης στον Πρώτο Ημιτελικό (9 Μαΐου)



1. Νορβηγία – Alessandra – «Queen of Kings»

2. Μάλτα – The Busker – «Dance (Our Own Party)»

3. Σερβία – Luke Black – «Samo Mi Se Spava»

4. Λετονία – Sudden Lights – «Aij»

5. Πορτογαλία – Mimicat – «Ai Corao»

6. Ιρλανδία – Wild Youth – «We Are One»

7. Κροατία – Let 3 – «Mama!»

8. Ελβετία – Remo Forrer – «Watergun»

9. Ισραήλ – Noa Kirel – «Unicorn»

10. Μολδαβία – Pasha Parfeni – «Soarele i Luna»

11. Σουηδία – Loreen – «Tattoo»

12. Αζερμπαϊτζάν – TuralTuranX – «Tell Me More»

13η Τσεχία – Vesna – «My Sister’s Crown»

14. Ολλανδία – Mia Nicolai & Dion Cooper – «Burning Daylight»

15. Φινλανδία – Krij – «Cha Cha Cha Cha»

Στον Πρώτο Ημιτελικό θα ψηφίσουν Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.

Η σειρά εμφάνισης στον Δεύτερο Ημιτελικό (11 Μαΐου)

1. Δανία – Reiley – «Breaking My Heart»

2. Αρμενία – Brunette – «Future Lover»

3. Ρουμανία – Theodor Andrei – «D.G.T. (Off and On)»

4. Εσθονία – Alika – «Bridges»

5. Βέλγιο – Gustaph – «Because Of You»

6. Κύπρος – Andrew Lambrou – «Break A Broken Heart»

7. Ισλανδία – Dilj – «Power»

8. Ελλάδα – Victor Vernicos – «What They Say»

9. Πολωνία – Blanka – «Solo»

10. Σλοβενία – Joker Out – «Carpe Diem»

11. Γεωργία – Iru – «Echo»

12. Σαν Μαρίνο – Piqued Jacks – «Like An Animal»

13. Αυστρία – Teya & Salena – «Who The Hell Is Edgar?»

14. Αλβανία – Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

15. Λιθουανία – Monika Linkyt – «Stay»

16. Αυστραλία – Voyager – «Promise»

Στον Δεύτερο Ημιτελικό θα ψηφίσουν Ισπανία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.