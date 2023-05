Eurovision 2023: Μεγάλη νικήτρια η Σουηδία με τη Loreen – Τα αποτελέσματα του τελικού

Η Loreen έγραψε ιστορία στην Eurovision – Ο δεύτερος καλλιτέχνης που κερδίζει δύο φορές τον διαγωνισμό

Ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώθηκε το Σάββατο 13 Μαΐου στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου με τη διεξαγωγή του φαντασμαγορικού Μεγάλου Τελικού.

Ο Μεγάλος Τελικός ήταν η κορύφωση μιας εκπληκτικής εβδομάδας στο Liverpool Arena. Το Λίβερπουλ πρόσφερε θερμή υποδοχή στις αποστολές των 37 χωρών που συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό και διοργάνωσε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.

Το live στο Liverpool Arena ήταν ένα θεαματικό show, με 26 χώρες να διαγωνίζονται για το τρόπαιο και το δικαίωμα να φιλοξενήσουν το Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2024.

Στον Μεγάλο Τελικό συμμετείχαν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς της Eurovision στις 9 και 11 Μαΐου και οι «Big Five» χώρες της διοργάνωσης, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η περσινή νικήτρια Ουκρανία.

Στον τελικό της Eurovision 2023 διαγωνίστηκαν με σειρά εμφάνισης οι Αυστρία, Πορτογαλία, Ελβετία, Πολωνία, Σερβία, Γαλλία, Κύπρος, Ισπανία, Σουηδία, Αλβανία, Ιταλία, Εσθονία, Φινλανδία, Τσεχία, Αυστραλία, Βέλγιο, Αρμενία, Μολδαβία, Ουκρανία, Νορβηγία, Γερμανία, Λιθουανία, Ισραήλ, Σλοβενία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Οικοδεσπότες του Μεγάλου Τελικού ήταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια Alesha Dixon, η Βρετανίδα ηθοποιός Hannah Waddingham, η Ουκρανή τραγουδίστρια Julia Sanina και ο θρύλος της Eurovision, Graham Norton.

Η έναρξη και οι guest εμφανίσεις

Ο μεγάλος τελικός του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ εκ μέρους της νικήτριας χώρας του 2022, της Ουκρανίας, άνοιξε με τους περσινούς νικητές Kalush Orchestra και μία δυναμική παράσταση με τίτλο «Voices of a New Generation» (Φωνές μίας νέας γενιάς).

Κατά τη διάρκεια του Flag Parade των 26 φιναλίστ, οι θεατές παρακολούθησαν μία μοναδική εμφάνιση από εμβληματικούς Ουκρανούς καλλιτέχνες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Οι Go_A, Jamala, Tina Karol και Verka Serduchka ανέβηκεαν στη σκηνή και θα μας θυμίσουν σε όλους μας γιατί ακριβώς έγιναν τα φαβορί του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάζοντας μία νέα εκδοχή των τραγουδιών τους σε συνδυασμό με βρετανικά κλασικά τραγούδια.

Στην πρώτη εμφάνιση του διαλείμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, ο Βρετανός «διαστημάνθρωπος» Sam Ryder έκανε τη θριαμβευτική επιστροφή του στη σκηνή της Eurovision, αφού πέρυσι οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη μεγαλύτερη επιτυχία του στον Διαγωνισμό εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Στο πλευρό του ήταν σε μία εμφάνιση – έκπληξη ο Roger Taylor των θρυλικών Queen, ο οποίος πήρε θέση πίσω από ντραμς.

Η τελευταία παράσταση του διαλείμματος, που ονομαζόταν «The Liverpool Songbook», ήταν ένας εορτασμός της διάσημης συμβολής της διοργανώτριας πόλης στον κόσμο της pop μουσικής.

Το BBC συγκέντρωσε έξι εμβληματικούς καλλιτέχνες από παλαιότερους διαγωνισμούς τραγουδιού της Eurovision – τον Mahmood από την Ιταλία, τη Netta από το Ισραήλ, τον Daði Freyr από την Ισλανδία, την Cornelia Jakobs από τη Σουηδία, τον Duncan Laurence από την Ολλανδία – καθώς και τη Sonia από το Λίβερπουλ, η οποία γιορτάζει τη συμπλήρωση 30 ετών από τη χρονιά που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό, το 1993.

Η ψηφοφορία

Το οριστικό αποτέλεσμα του Μεγάλου Τελικού για τον 67ο Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision αποφασίστηκε εξ ημισείας από την ψήφο του κοινού και των εθνικών κριτικών επιτροπών.

Οι επαγγελματίες κριτές ψήφισαν κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας το βράδυ πριν το Μεγάλο Τελικό, την Παρασκευή 12 Μαΐου και το κοινό ψήφισε το βράδυ του τελικού μέσω τηλεφώνου, SMS και της επίσημης εφαρμογής του διαγωνισμού.

Στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό, με τα αποτελέσματα να συγκεντρώνονται σε μία κοινή «χώρα» με την ονομασία «Rest Of The World».

Πρώτα ανακοινώθηκε η βαθμολογία που έδωσαν οι εθνικές κριτικές επιτροπές και μετέπειτα προστέθηκαν οι ψήφοι των τηλεθεατών για να προκληθούν ανατροπές και εκπλήξεις στην κατάταξη, μεγιστοποιώντας την αγωνία.

Η ψηφοφορία των εθνικών κριτικών επιτροπών έδωσε με 340 πόντους την πρώτη θέση στη Σουηδία και στη Loreen με το «Tattoo», με σχεδόν διπλάσια διαφορά από τη δεύτερη θέση – το Ισραήλ με 177 πόντους.

Η Κύπρος με τον Andrew Lambrou πήρε την 13η θέση στην ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών με 68 πόντους.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στον επόμενο γύρο με την ανακοίνωση της ψηφοφορίας του κοινού.

Η Σουηδία νικήτρια της Eurovision 2023

Μεγάλη νικήτρια του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision είναι η Σουηδία με τη Loreen και το τραγούδι «Tattoo», συγκεντρώνοντας 631 πόντους.

Η Loreen επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και έγραψε ιστορία στην Eurovision: Είναι ο δεύτερος καλλιτέχνης που κερδίζει δύο φορές τον διαγωνισμό – μετά τον Ιρλανδό Johnny Logan, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση το 1987 και το 1991 και η πρώτη γυναίκα που κερδίζει δύο φορές τον διαγωνισμό.

Η Loreen είχε κατακτήσει ξανά την πρώτη θέση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision το 2012 με το κλασικό πλέον τραγούδι «Euphoria».

Επίσης, η Σουηδία ισοφάρισε την Ιρλανδία στην πρώτη θέση της λίστας των χωρών με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με τις δύο χώρες να έχουν κερδίσει την πρώτη θέση στη διοργάνωση από επτά φορές.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Φιλανδία με τον Käärijä και το τραγούδι «Cha Cha Cha», συγκεντρώνοντας 526 πόντους και στην τρίτη θέση το Ισραήλ με τη Noa Kirel και το «Unicorn» με 362 πόντους.

Η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το τραγούδι «Break A Broken Heart» τερμάτισε στην 12η θέση Μεγάλου Τελικού με 126 πόντους.

Οι νίκες της Σουηδίας στην Eurovision

1974 – ABBA – «Waterloo»

1984 – Herreys – «Diggi-Loo Diggi-Ley»

1991 – Carola – «Fångad av en stormvind»

1999 – Charlotte Nilsson – «Take Me To Your Heaven»

2012 – Loreen – «Euphoria»

2015 – Måns Zelmerlöw – «Heroes»

2023 – Loreen – «Tattoo»

Η αναλυτική βαθμολογία του τελικού

1. Σουηδία – Loreen – «Tattoo» (583 πόντοι)

2. Φινλανδία – Käärijä – «Cha Cha Cha» (526 πόντοι)

3. Ισραήλ – Noa Kirel – «Unicorn» (362 πόντοι)

4. Ιταλία – Marco Mengoni – «Due vite» (350 πόντοι)

5. Νορβηγία – Alessandra – «Queen of Kings» (268 πόντοι)

6. Ουκρανία – Tvorchi – «Heart of Steel» (243 πόντοι)

7. Βέλγιο – Gustaph – «Because of You» (182 πόντοι)

8. Εσθονία – Alika – «Bridges» (168 πόντοι)

9. Αυστραλία – Voyager – «Promise» (151 πόντοι)

10. Τσεχία – Vesna – «My Sister’s Crown» (129 πόντοι)

11. Λιθουανία – Monika Linkytė – «Stay» (127 πόντοι)

12. Κύπρος – Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart» (126 πόντοι)

13. Κροατία – Let 3 – «Mama ŠČ!» (123 πόντοι)

14. Αρμενία – Brunette – «Future Lover» (122 πόντοι)

15. Αυστρία – Teya and Salena – «Who the Hell Is Edgar?» (120 πόντοι)

16. Γαλλία – La Zarra – «Évidemment» (104 πόντοι)

17. Ισπανία – Blanca Paloma – «Eaea» (100 πόντοι)

18. Μολδαβία – Pasha Parfeni – «Soarele și luna» (96 πόντοι)

19. Πολωνία – Blanka – «Solo» (93 πόντοι)

20. Ελβετία – Remo Forrer – «Watergun» (92 πόντοι)

21. Σλοβενία – Joker Out – «Carpe Diem» (78 πόντοι)

22. Αλβανία – Albina and Familja Kelmendi – «Duje» (76 πόντοι)

23. Πορτογαλία – Mimicat – «Ai coração» (59 πόντοι)

24. Σερβία – Luke Black – «Samo mi se spava (Само ми се спава)» (30 πόντοι)

25. Ηνωμένο Βασίλειο – Mae Muller – «I Wrote a Song» (24 πόντοι)

26. Γερμανία – Lord of the Lost – «Blood & Glitter» (18 πόντοι)