Eurovision 2023: Απίστευτη γκάφα – Το BBC μπέρδεψε φανατικό θαυμαστή με τον Φινλανδό Käärijä

Η στιγμή που έγινε viral στα social media.

Το BBC πήρε κατά λάθος συνέντευξη από έναν φανατικό οπαδό της Eurovision, αφού πίστεψε ότι ήταν ο φετινός εκπρόσωπος της Φινλανδίας, Käärijä.

Ο Käärijä, ένα από τα φαβορί του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, τράβηξε πρόσφατα τα βλέμματα στον πρώτο ημιτελικό με την εκκεντρική εμφάνισή του, που αποτελούνταν φουσκωτά μανίκια και λαιμό σε νέον πράσινο χρώμα, γυμνό στήθος και κολάρο με καρφιά.

Το look έδωσε έμπνευση σε ορισμένους φανατικούς θαυμαστές της Eurovision να βγουν στους δρόμους του Λίβερπουλ, όπου διεξάγεται η Eurovision του 2023, ντυμένοι όπως ο Käärijä.

Ένας θαυμαστής του Käärijä φαίνεται ότι τα κατάφερε τόσο καλά που έπεισε ακόμη και μερικούς δημοσιογράφους ότι ήταν ο Φινλανδός καλλιτέχνης.

Τον άνδρα, ο οποίος στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ότι ήταν μέλος μιας αυστραλιανής ομάδας θαυμαστών της Eurovision, πλησίασαν στο δρόμο δημοσιογράφοι της ειδησεογραφικής εκπομπής «BBC North West Tonight», οι οποίοι δήλωσαν στους τηλεθεατές ότι «κατάφεραν να προλάβουν τον ίδιο τον μεγάλο άνθρωπο».

«Πώς νομίζετε ότι τα πάει το Λίβερπουλ εδώ έξω;» ρώτησε ο δημοσιογράφος τον άνδρα, ο οποίος απάντησε: «Ω, απίστευτο. Σε σύγκριση με άλλες χώρες στις οποίες έχω πάει, εδώ είναι καλύτερα οργανωμένα, τα πάντα είναι σε κοντινή απόσταση».

«Είναι τόσο φιλικά. Όλα είναι τόσο εύκολα εδώ γύρω. Είναι απίστευτο», πρόσθεσε.

Από τότε που προβλήθηκε στον αέρα του BBC η συνέντευξη με τον σωσία του Käärijä, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είδα τους δημοσιογράφους του BBC να κυνηγούν αυτόν τον εντελώς τυχαίο άνδρα για να δώσει αυτή τη συνέντευξη», εξήγησε στο Twitter ένας περαστικός.

Ένας άλλος χρήστης του Twitter αστειεύτηκε με το απόσπασμα της συνέντευξης, γράφοντας: «Όταν παραγγέλνεις έναν φιναλίστ της Eurovision από το Wish».

Ο Käärijä πέρασε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 13 Μαΐου μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision την Τρίτη 9 Μαΐου.

Ο 29χρονος ράπερ και τραγουδιστής εκπροσωπεί τη Φινλανδία στην Eurovision 2023 με το industrial ηλεκτρονικό τραγούδι «Cha Cha Cha».

OH MY GOD BBC North West Tonight interviewed a Käärijä fan thinking it was HIM pic.twitter.com/FweG13pwoz #Eurovision pic.twitter.com/cUwAEy85rO — Scott Bryan (@scottygb) May 9, 2023

i watched the bbc reporters CHASE this completely random man down to do this interview https://t.co/IFzNSj0pvu pic.twitter.com/lVwExoxNEm — georgia 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎃 (@grahntaire) May 9, 2023

So this is one of our members being thought of as Käärijä… we absolutely love to see this! 😅 https://t.co/CpPH3q29tR — OGAE Australia (@OGAE_Australia) May 10, 2023

Interviewer: can we get Käärijä for an interview

BBC: we already have a Käärijä for a interview

Käärijä at the interview: pic.twitter.com/ihECqrVCch — Severi Muona (@severi_muona) May 10, 2023

This is going to be a great part of Eurovision history and the real @JerePoyhonen should give you an interview so that we can get a beautiful end to go down in history for this funny mess😂😂😂 #Eurovision2023 #Eurovisionwinnerkäärijä 👊 — Riku (@riccers87) May 10, 2023