Eurovision 2023: Ερωτηματικά για την ασφάλεια του χώρου του διαγωνισμού – Συνωστισμός και ελλιπής έλεγχος εισιτηρίων

Ερωτήματα για την ασφάλεια του M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, στο οποίο θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision το 2023, προέκυψαν μετά από τις συνθήκες συνωστισμού και τον ελλιπή έλεγχο των εισιτηρίων σε συναυλία του Jamie Webster στον χώρο το Σάββατο 19 Νοεμβρίου.

Ένας θαυμαστής, ο Paul Lang, ο οποίος παρακολούθησε τη συναυλία, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter φωτογραφίες από τεράστιο πλήθος κόσμου στην είσοδο του χώρου και περιέγραψε: «Ούτε καν έλεγχος των εισιτηρίων, είναι βέβαιο ότι θα ποδοπατηθεί ο κόσμος. Οι άνθρωποι βγαίνουν έξω έξαλλοι. Ακόμα περισσότεροι προσπαθούν να μπουν, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν».

«M&S Bank Arena, παρακαλώ προσλάβετε προσωπικό που θα ελέγχει πραγματικά τα εισιτήρια και θα φροντίζει για την ασφάλεια του κοινού», πρόσθεσε.

Επίσης, δήλωσε στο BBC Radio Merseyside ότι τα εισιτήριά του δεν ελέγχθηκαν από το προσωπικό και ότι η είσοδος του χώρου ήταν «εντελώς γεμάτη».

«Η ομάδα γύρω μας όταν μας άφηναν να μπούμε, θα έλεγα ότι τουλάχιστον 15-20 άτομα έφυγαν και απλά δεν ασχολήθηκαν με αυτό, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι έβγαιναν έξω, αναστατώνονταν λίγο, πανικοβάλλονταν γι’ αυτό και απλά έλεγαν: “Δεν αξίζει τον κόπο για την ασφάλειά μας”», ανέφερε.

«Ένιωσα ότι αν είχαμε βρεθεί σε μία κατάσταση στην οποία πραγματικά δεν θέλαμε να βρεθούμε και ήμασταν σε εκείνη τη στοά, δεν αισθάνομαι ότι το προσωπικό θα είχε κάνει πραγματικά τίποτα», συνέχισε.

#JamieWebster not even checking tickets, crush bound to happen. People coming out in a state. Still more people trying to get in, had to walk away… pic.twitter.com/V8m6aKI0Mf

— Paul Lang (@PaulNLang) November 19, 2022