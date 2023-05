Eurovision 2023: Αποκλεισμός για την Ελλάδα – Τα αποτελέσματα του Δεύτερου Ημιτελικού

Συμπληρώθηκε το παζλ των 26 χωρών που θα διαγωνιστούν στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2023.

Ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision συνεχίστηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου με τη διεξαγωγή του Δεύτερου Ημιτελικού με τη συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου.

Οι δύο Ημιτελικοί και ο Μεγάλος Τελικός της φετινής Eurovision φιλοξενούνται στο Liverpool Arena του Λίβερπουλ εκ μέρους της περσινής νικήτριας χώρας του διαγωνισμού, της Ουκρανίας.

Τους δύο ημιτελικούς του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision παρουσιάζουν η Βρετανίδα τραγουδίστρια Alesha Dixon, η Βρετανίδα ηθοποιός Hannah Waddingham και η Ουκρανή τραγουδίστρια Julia Sanina.

Στον πλευρό τους, για την παρουσίαση του Μεγάλου Τελικού στις 13 Μαΐου θα βρίσκεται ο Ιρλανδός παρουσιαστής και θρύλος της Eurovision, Graham Norton.

Μετά την πρόκριση των δέκα πρώτων χωρών από τον Πρώτο Ημιτελικό, της Τρίτης 9 Μαΐου, άλλες δέκα χώρες προκρίθηκαν από τον Δεύτερο Ημιτελικό και μαζί με τις «Big Five» χώρες του διαγωνισμού (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία) και την περσινή νικήτρια Ουκρανία συμπληρώνουν το παζλ του Μεγάλου Τελικού.

Στον Δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision 2023 διαγωνίστηκαν 16 χώρες – με σειρά εμφάνισης οι Δανία, Αρμενία, Ρουμανία, Εσθονία, Βέλγιο, Κύπρος, Ισλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία, Γεωργία, Σαν Μαρίνο, Αυστρία, Αλβανία, Λιθουανία, Αυστραλία.

Η Ελλάδα, η οποία διαγωνίστηκε με τον Victor Vernicos και το τραγούδι «What They Say», δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά των τελευταίων ημερών.

Αντίθετα, η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το τραγούδι «Break A Broken Heart» απέσπασε ένα από τα δέκα πολύτιμα εισιτήρια για τον τελικό της Eurovision 2023.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό από τον Β’ Ημιτελικό



Ο Δεύτερος Ημιτελικός έδωσε τα τελευταία δέκα εισιτήρια για τον Μεγάλο Τελικό του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σαββάτου 13 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ισχύουν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, καθορίζουν τα τραγούδια που προκρίνονται από τους δύο Ημιτελικούς στον Μεγάλο Τελικό, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό (Rest Of The World).

Δικαίωμα ψήφου στον Πρώτο Ημιτελικό είχαν οι τηλεθεατές από τις 16 χώρες που συμμετείχαν στην αποψινή βραδιά, μαζί με την Ισπανία, την Ουκρανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, που προκρίνονται απευθείας στον τελικό, ως μέλη των Big 5, καθώς και θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Το κοινό σε κάθε συμμετέχουσα χώρα απένειμε συνολικά 58 βαθμούς (1 έως 8, 10 και 12). Οι ψήφοι του κοινού από τις μη συμμετέχουσες χώρες αθροίστηκαν σαν να προέρχονταν από μία επιπλέον «χώρα» (Rest Of The World) που απονέμει άλλους 58 βαθμούς (1 έως 8, 10 και 12).

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision 2023 από τον Δεύτερο Ημιτελικό, όπως ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά:

• Αλβανία – Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

• Κύπρος – Andrew Lambrou – «Break A Broken Heart»

• Εσθονία – Alika – «Bridges»

• Βέλγιο – Gustaph – «Because Of You»

• Αυστρία – Teya & Salena – «Who the Hell Is Edgar?»

• Λιθουανία – Monika Linkytė – «Stay»

• Πολωνία – Blanka – «Solo»

• Αυστραλία – Voyager – «Promise»

• Αρμενία – Brunette – «Future Lover»

• Σλοβενία – Joker Out – «Carpe Diem»

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision 2023 από τον Πρώτο Ημιτελικό:

• Ελβετία – Remo Forrer – «Watergun»

• Ισραήλ – Noa Kirel – «Unicorn»

• Κροατία – Let 3 – «Mama ŠČ!»

• Μολδαβία – Pasha Parfeni – «Soarele și luna»

• Νορβηγία – Alessandra – «Queen of Kings»

• Πορτογαλία – Mimicat – «Ai coração»

• Σερβία – Luke Black – «Samo mi se spava (Само ми се спава)»

• Σουηδία – Loreen – «Tattoo»

• Τσεχία – Vesna – «My Sister’s Crown»

• Φινλανδία – Käärijä – «Cha Cha Cha»

Στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2023 έχουν επίσης προκριθεί απευθείας οι:

• Γαλλία – La Zarra – «Évidemment»

• Γερμανία – Lord of the Lost – «Blood & Glitter»

• Ηνωμένο Βασίλειο – Mae Muller – «I Wrote a Song»

• Ισπανία – Blanca Paloma – «Eaea»

• Ιταλία – Marco Mengoni – «Due vite»

• Ουκρανία – Tvorchi – «Heart of Steel»