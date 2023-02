Eurovision 2023: Αυτοί θα είναι οι παρουσιαστές του διαγωνισμού

Αποκαλύφθηκαν οι οικοδεσπότες της φετινής Eurovision.

Το BBC ανακοίνωσε ότι παρουσιαστές του 67ο Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ τον Μάιο, θα είναι η Alesha Dixon, ο Graham Norton, η Hannah Waddingham και η Julia Sanina.

Στον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό θα τους πλαισιώσουν ως σχολιαστές οι Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills, Claire Sweeney, Sam Quek και Timur Miroshnychenko.

Τον Μεγάλο Τελικό του διαγωνισμού στις 13 Μαΐου θα παρουσιάσουν ο θρύλος της Eurovision, Graham Norton, η βραβευμένη Ουκρανή τραγουδίστρια Julia Sanina, η διεθνώς αναγνωρισμένη ηθοποιός Hannah Waddingham και η τραγουδοποιός, pop star και τηλεπαρουσιάστρια Alesha Dixon.

Την παρουσίαση των δύο ζωντανών ημιτελικών του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα αναλάβουν στις 9 και 11 Μαΐου η Julia Sanina, η Hannah Waddingham και η Alesha Dixon.

Η Hannah Waddingham κέρδισε βραβείο Emmy για το ρόλο της στη σειρά «Ted Lasso», έχει προταθεί για τρία βραβεία Olivier και έχει πρωταγωνιστήσει σε μιούζικαλ του West End και του Broadway, όπως τα «Spamalot», «Ο Μάγος του Οζ», «Into The Woods», «Kiss Me Kate» και «Space Family Robinson».

Στις πρόσθετες συμμετοχές της περιλαμβάνονται επιπλέον έργα όπως τα «Hocus Pocus 2», «Game of Thrones», «Sex Education», «Willow» και η επερχόμενη σειρά του Tom Jones.

Η Julia Sanina ήταν φιναλίστ στο «Dancing With The Stars» στην Ουκρανία και κριτής στο ουκρανικό «X Factor».

Το 2016, το συγκρότημά της, The HARDKISS, έλαβε μέρος στην εθνική διαδικασία επιλογής για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη. Το ουκρανικό κοινό την εξέλεξε ως κριτή στον εθνικό τελικό της Ουκρανίας για την επιλογή του εκπροσώπου της χώρας στην Eurovision – το Vidbir.

Η Alesha Dixon, πρώην μέλος του συγκροτήματος Mis-Teeq – με δύο άλμπουμ και επτά συνεχόμενα singles στο Top 10 στο ενεργητικό – είναι επίσης μία εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καλλιτέχνιδα και έμπειρη παρουσιάστρια της τηλεόρασης του BBC: Ήταν οικοδέσποινα του τηλεοπτικού μαραθωνίου «Comic Relief» και του «The Greatest Dancer», αλλά και κριτής στο «Strictly Come Dancing» και στο «Britain’s Got Talent» του ITV.

Ο Graham Norton, ένας θρύλος της Eurovision, σχολιάζει τον διαγωνισμό τραγουδιού για το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2009. Στη βραβευμένη με BAFTA εκπομπή του «The Graham Norton Show» στο BBC, ο Graham υποδέχεται τακτικά με τους μεγαλύτερους μουσικούς αστέρες του κόσμου και τους κορυφαίους του Χόλιγουντ.

Ο Ουκρανός ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής Timur Miroshnychenko θα εμφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σόου για να θα δίνει ζωντανές πληροφορίες από το ουκρανικό θεωρείο σχολιασμού στο Liverpool Arena.

Μαζί με τον παρουσιαστή Sam Quek από το Λίβερπουλ, θα παρουσιάσει τη ζωντανή μετάδοση της Τελετής Έναρξης στο επίσημο κανάλι του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision του YouTube.

Ο Timur Miroshnychenko σχολιάζει την Eurovision στην Ουκρανία από το 2007 και ήταν παρουσιαστής του διαγωνισμού του 2017 όταν διοργανώθηκε Κίεβο. Παρουσίασε επίσης την Junior Eurovision το 2009 και το 2013.

Οι Mel Giedroyc, Rylan και Scott Mills συμμετέχουν στην Eurovision για σχεδόν 25 χρόνια αθροιστικά και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην παρουσίαση ζωντανών εκπομπών, με τους Scott και Rylan να παρουσιάζουν τις δικές τους εκπομπές στο BBC Radio 2.

Η Mel ξεκίνησε από την εκπομπή «Light Lunch» τη δεκαετία του ’90, παράλληλα με την παρουσίαση της βραβευμένης εκπομπής «Have I Got News For You». Έχει επίσης παρουσιάσει το «Let’s Sing and Dance» για το Comic Relief και έχει παρουσιάσει μαζί με τον Graham Norton το «Let it Shine» και το «Children in Need».

Τη ματιά του Λίβερπουλ θα προσδώσουν στον διαγωνισμού η Claire Sweeney και ο Sam Quek. Η performer, τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιός Claire Sweeney από το Walton, φοίτησε σε θεατρική σχολή στο Λίβερπουλ πριν πρωταγωνιστήσει στο μιούζικαλ «Chicago» στο West End και έχει μία επιτυχημένη καριέρα ως μουσικός και παρουσιάστρια.