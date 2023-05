Eurovision 2023: Απόψε ο Πρώτος Ημιτελικός με τη συμμετοχή των φαβορί – Ακούστε τα τραγούδια

Πρώτος ημιτελικός με τη συμμετοχή των φαβορί της Eurovision 2023.

Η αυλαία του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε, Τρίτη 9 Μαΐου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου με τη διεξαγωγή του Πρώτου Ημιτελικού.

Σε απευθείας σύνδεση με το Liverpool Arena, η ΕΡΤ μεταδίδει τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα, καθώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

Ο Πρώτος Ημιτελικός μεταδίδεται την Τρίτη 9 Μαΐου 2023, στις 22:00, ο Δεύτερος Ημιτελικός την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, την ίδια ώρα, και ο Μεγάλος Τελικός το Σάββατο 13 Μαΐου 2023, επίσης στις 22:00.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα είναι η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά.

Στον Πρώτο Ημιτελικό της Eurovision 2023 διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Νορβηγία, Μάλτα, Σερβία, Λετονία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κροατία, Ελβετία, Ισραήλ, Μολδαβία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Τσεχία, Ολλανδία, Φινλανδία.

Η οικοδέσποινα του διαγωνισμού, Yuliya Sanina θα ανοίξει τον Πρώτο Ημιτελικό της Eurovision, καθώς μαζί με το συγκρότημά της, The Hardkiss, θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Маяк».

Στο διάλειμμα, θα εμφανιστεί η διεθνούς φήμης Rita Ora, η οποία θα ξεκινήσει με μία μείξη μουσικών επιτυχιών της, πριν ερμηνεύσει το νέο τραγούδι της «Praising You».

Επιπλέον, το κοινό θα απολαύσει την Ουκρανή Alyosha, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα της στην Eurovision του 2010. Όπως πολλοί συμπατριώτες της, η Alyosha υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Ουκρανία το 2022.

Μαζί με τη Rebecca Ferguson από το Λίβερπουλ, θα ερμηνεύσουν το «Ordinary World» των Duran Duran, μέσα από το οποίο θα αφηγηθούν μία ιστορία ελπίδας, κουράγιου και υποστήριξης σε όλο τον λαό της Ουκρανίας.

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της περσινής νικήτριας Ουκρανίας, δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον Τελικό της Eurovision.

Ψηφίζουν, όμως, στους δύο ημιτελικούς. Στον Πρώτο Ημιτελικό ψηφίζουν Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Στον Δεύτερο Ημιτελικό ψηφίζουν Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος θα ισχύσουν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, θα καθορίσουν τα τραγούδια που προκρίνονται από τους δύο Ημιτελικούς στον Μεγάλο Τελικό, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό (Rest Of The World).

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Πρώτο Ημιτελικό

1. Νορβηγία – Alessandra – «Queen of Kings»

2. Μάλτα – The Busker – «Dance (Our Own Party)»

3. Σερβία – Luke Black – «Samo mi se spava (Само ми се спава)»

4. Λετονία – Sudden Lights – «Aijā»

5. Πορτογαλία – Mimicat – «Ai coração»

6. Ιρλανδία – Wild Youth – «We Are One»

7. Κροατία – Let 3 – «Mama ŠČ!»

8. Ελβετία – Remo Forrer – «Watergun»

9. Ισραήλ – Noa Kirel – «Unicorn»

10. Μολδαβία – Pasha Parfeni – «Soarele și luna»

11. Σουηδία – Loreen – «Tattoo»

12. Αζερμπαϊτζάν – TuralTuranX – «Tell Me More»

13. Τσεχία – Vesna – «My Sister’s Crown»

14. Ολλανδία – Mia Nicolai and Dion Cooper – «Burning Daylight»

15. Φινλανδία – Käärijä – «Cha Cha Cha»