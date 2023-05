Eurovision 2023: Απόψε ο Δεύτερος Ημιτελικός με τη συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου – Τα τραγούδια

Η Ελλάδα και η Κύπρος ρίχνονται στη μάχη της Eurovision.

Ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision συνεχίζεται απόψε, Πέμπτη 11 Μαΐου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου με τη διεξαγωγή του Δεύτερου Ημιτελικού με τη συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου.

Σε απευθείας σύνδεση με το Liverpool Arena, η ΕΡΤ θα μεταδώσει τον Δεύτερο Ημιτελικό του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα, καθώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

Ο Δεύτερος Ημιτελικός μεταδίδεται την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 στις 22:00 και ο Μεγάλος Τελικός το Σάββατο 13 Μαΐου 2023, επίσης στις 22:00.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού είναι η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά.

Στον Δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision 2023 διαγωνίζονται 16 χώρες – με σειρά εμφάνισης οι Δανία, Αρμενία, Ρουμανία, Εσθονία, Βέλγιο, Κύπρος, Ισλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία, Γεωργία, Σαν Μαρίνο, Αυστρία, Αλβανία, Λιθουανία, Αυστραλία.Η Ελλάδα εμφανίζεται

Η Ελλάδα με τον Victor Vernicos και το τραγούδι «What They Say» εμφανίζεται στην 8η θέση του Δεύτερου Ημιτελικού, ενώ η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το τραγούδι «Break A Broken Heart» εμφανίζεται στην 6η θέση.

Οι guest εμφανίσεις

Στον Δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση «Η Μουσική Ενώνει Γενιές» (Music Unites Generations), με θέμα τη σχέση μεταξύ διαφορετικών γενεών της Ουκρανίας και της μουσικής που αγαπούν.

Η εκπρόσωπος της Ουκρανίας στην Eurovision του 2014, Mariya Yaremchuk, θα παρουσιάσει ένα medley γνωστών τραγουδιών της χώρας της, σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί, με την από κοινού εμφάνιση της Mariya, του ράπερ OTOY και της 14χρονης εκπρόσωπου της Ουκρανίας στην Junior Eurovision του 2022, Zlata Dzyunka.

Επίσης, θα παρακολουθήσουμε την παράσταση «Be Who You Want to Be» το οποίο τιμά το γεγονός ότι η Eurovision είναι ανοιχτή σε όλους, δίχως περιορισμούς. Τρεις drag performers, μαζί με μία ομάδα χορευτών, θα παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό pop σόου στη σκηνή του Λίβερπουλ, που θα μείνει αξέχαστο.

Τους δύο ημιτελικούς του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision παρουσιάζουν η Βρετανίδα τραγουδίστρια Alesha Dixon, η Βρετανίδα ηθοποιός Hannah Waddingham και η Ουκρανή τραγουδίστρια Julia Sanina.

Η ψηφοφορία

Από τον Δεύτερο Ημιτελικό θα πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2023 οι 10 πρώτες χώρες στη βαθμολογία.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος θα ισχύσουν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, θα καθορίσουν τα τραγούδια που προκρίνονται από τους δύο Ημιτελικούς στον Μεγάλο Τελικό, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό (Rest Of The World).

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της περσινής νικήτριας Ουκρανίας, δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον Τελικό της Eurovision.

Στον Δεύτερο Ημιτελικό ψηφίζουν οι 16 χώρες που συμμετέχουν – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου και η Ισπανία, η Ουκρανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Δεύτερο Ημιτελικό

1. Δανία – Reiley – «Breaking My Heart»

2. Αρμενία – Brunette – «Future Lover»

3. Ρουμανία – Theodor Andrei – «D.G.T. (Off and On)»

4. Εσθονία – Alika – «Bridges»

5. Βέλγιο – Gustaph – «Because of You»

6. Κύπρος – Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

7. Ισλανδία – Diljá – «Power»

8. Ελλάδα – Victor Vernicos – «What They Say»

9. Πολωνία – Blanka – «Solo»

10. Σλοβενία – Joker Out – «Carpe Diem»

11. Γεωργία – Iru – «Echo»

12. Άγιος Μαρίνος – Piqued Jacks – «Like an Animal»

13. Αυστρία – Teya & Salena – «Who the Hell Is Edgar?»

14. Αλβανία – Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

15. Λιθουανία – Monika Linkytė – «Stay»

16. Αυστραλία – Voyager – «Promise»