Eurovision 2022: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2022.

Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών στο Μεγάλο Τελικό για τον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στο Τορίνο της Ιταλίας το Σάββατο 14 Μαΐου.

Στον τελικό θα διαγωνιστούν 25 χώρες: Οι 20 χώρες που πήραν το εισιτήριο από τους δύο Ημιτελικούς (10 χώρες από κάθε βραδιά) και οι «Big Five» χώρες, οι οποίες είναι οι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία, οι οποίες βρίσκονται απευθείας στην τελική φάση.

Μετά τη λήξη κάθε Ημιτελικού στο Τορίνο, οι εκπρόσωποι των χωρών που κέρδισαν την πρόκριση επέλεξαν μέσω κλήρωσης το σκέλος του Μεγάλου Τελικού στο οποίο θα εμφανιστούν.

Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord και το τραγούδι «Die Together» κληρώθηκε να εμφανιστούν στο δεύτερο μισό της λαμπερής βραδιάς.

Η επιλογή της ακριβούς σειράς εμφάνισης των χωρών στον τελικό του Σαββάτου έγινε από τους παραγωγούς του διαγωνισμού και την ιταλική δημόσια ραδιοτηλεόραση της RAI με τρόπο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε συμμετοχή θα έχει την ευκαιρία να ξεχωρίσει.

Για να ληφθεί η απόφαση, εξετάστηκε το είδος του κάθε τραγουδιού, εάν ερμηνεύεται από σόλο τραγουδιστή ή από συγκρότημα, τη χρήση σκηνικών, το τέμπο κάθε τραγουδιού και διαφορές άλλες πτυχές κάθε εμφάνισης.

Η Αμάντα Γεωργιάδη θα εμφανιστεί με το «Die Together» στη 17η θέση του τελικού.

Το συγκεκριμένο σύστημα ακολουθείται στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τα τελευταία επτά χρόνια.

Την ίδια στιγμή τα προγνωστικά εξακολουθούν να θεωρούν μεγάλο φαβορί για τη νίκη η φετινή Eurovision την συμμετοχή της Ουκρανίας με τους Kalush Orhcestra και το τραγούδι «Stefania», ενώ εντυπωσιακή άνοδο στα στοιχήματα έχει σημειώσει τις τελευταίες ώρες η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Sam Ryder και το «Space Man».

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στο Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2022

1. Τσεχία / We Are Domi – «Lights Off»

2. Ρουμανία / WRS – «Llámame»

3. Πορτογαλία / Maro – «Saudade, saudade»

4. Φινλανδία / The Rasmus – «Jezebel»

5. Ελβετία / Marius Bear – «Boys Do Cry»

6. Γαλλία / Alvan and Ahez – «Fulenn»

7. Νορβηγία / Subwoolfer – «Give That Wolf a Banana»

8. Αρμενία / Rosa Linn – «Snap»

9. Ιταλία / Mahmood and Blanco – «Brividi»

10. Ισπανία / Chanel – «SloMo»

11. Ολλανδία / S10 – «De diepte»

12. Ουκρανία / Kalush Orchestra – «Stefania (Стефанія)»

13. Γερμανία / Malik Harris – «Rockstars»

14. Λιθουανία / Monika Liu – «Sentimentai»

15. Αζερμπαϊτζάν / Nadir Rustamli – «Fade to Black»

16. Βέλγιο / Jérémie Makiese – «Miss You»

17. Ελλάδα / Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord – «Die Together»

18. Ισλανδία / Systur – «Með hækkandi sól»

19. Μολδαβία / Zdob și Zdub and Advahov Brothers – «Trenulețul»

20. Σουηδία / Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer»

21. Αυστραλία / Sheldon Riley – «Not the Same»

22. Ηνωμένο Βασίλειο / Sam Ryder – «Space Man»

23. Πολωνία / Ochman – «River»

24. Σερβία / Konstrakta – «In corpore sano»

25. Εσθονία / Stefan – «Hope»