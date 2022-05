Eurovision 2022: Στον τελικό η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη – Τα αποτελέσματα του Α’ Ημιτελικού

Η Αμάντα Γεωργιάδη πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό της Eurovision 2022.



Η αυλαία του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision άνοιξε στο Τορίνο της Ιταλίας το βράδυ της Τρίτης 10 Μαΐου με τη διεξαγωγή του Πρώτου Ημιτελικού και τη συμμετοχή της Ελλάδας με εκπρόσωπο την Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord.

Οι δύο Ημιτελικοί και ο Μεγάλος Τελικός της φετινής Eurovision φιλοξενούνται στο «PalaOlimpico» του Τορίνο.

Την παρουσίαση των τριών σόου του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έχουν αναλάβει ο Ιταλός τηλεοπτικός παρουσιαστής Alessandro Cattelan, η υποψήφια για Όσκαρ τραγουδίστρια Laura Pausini και ο Βρετανός-Λιβανέζος τραγουδιστής Mika.

Στον Πρώτο Ημιτελικό διαγωνίστηκαν 17 χώρες. Με σειρά εμφάνισης ήταν οι Αλβανία, Λετονία, Λιθουανία, Ελβετία, Σλοβενία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Κροατία, Δανία, Αυστρία, Ισλανδία, Ελλάδα, Νορβηγία και Αρμενία.

Μόνο δέκα χώρες προκρίθηκαν στο Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 14 Μαΐου, ενώ επτά συμμετοχές να βλέπουν το όνειρο της Eurovision να τερματίζει σε αυτό το σημείο.

Το δικό μας ενδιαφέρον ήταν εστιασμένο στην παρουσία της Ελλάδας με εκπρόσωπο την Αμάντα Γεωργιάδη που ερμήνευσε το «Die Together».

Οι 10 πρώτες χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν συνδυασμός των ψήφων από τους Ευρωπαίους τηλεθεατές (που ψήφισαν απόψε) και τις εθνικές κριτικές επιτροπές (οι οποίες ψήφισαν χθες κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας).

Δικαίωμα ψήφου είχαν οι τηλεθεατές από τις 17 χώρες που συμμετείχαν στον Πρώτο Ημιτελικό, μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία, που προκρίνονται απευθείας στον τελικό, ως μέλη των Big 5.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision 2022 από τον Πρώτο Ημιτελικό, όπως ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά:

• Ελβετία / Marius Bear – «Boys Do Cry»

• Αρμενία / Rosa Linn – «Snap»

• Ισλανδία / Systur – «Með hækkandi sól»

• Λιθουανία / Monika Liu – «Sentimentai»

• Πορτογαλία / Maro – «Saudade, saudade»

• Νορβηγία / Subwoolfer – «Give That Wolf a Banana»

• Ελλάδα / Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»

• Ουκρανία / Kalush Orchestra – «Stefania»

• Μολδαβία / Zdob și Zdub and Advahov Brothers – «Trenulețul»

• Ολλανδία / S10 – «De diepte»

Ο Δεύτερος Ημιτελικός του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου με τη συμμετοχή της Κύπρου και της Ανδρομάχης.

Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Πρώτου Ημιτελικού: