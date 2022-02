Eurovision 2022: Η EBU απέβαλε τελικά την Ρωσία από τον διαγωνισμό

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε ότι τελικά θα αποβάλλει τη Ρωσία από τον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision λόγω της απρόκλητης εισβολής της στην Ουκρανία και των πολεμικών συγκρούσεων που συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα.

Λίγες ώρες πριν τη γνωστοποίηση της απόφασης για την αποβολή της Ρωσίας, η EBU είχε δηλώσει ότι θα επέτρεπε στη Ρωσία να πάρει μέρος στη φετινή Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Τορίνο της Ιταλίας, επικαλούμενη γεγονός ότι ο διαγωνισμός δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα.

Ωστόσο οι δραματικές εξελίξεις αναγκάσαν την EBU να αλλάξει τη στάση της και να αποπέμψει τη Ρωσία από τον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, υπό το βάρος των αντιδράσεων που θα προκαλούσε η συμμετοχή της χώρας στη φετινή διοργάνωση και της αβεβαιότητας σχετικά με τις συνθήκες στην ανατολική Ευρώπη.

«Η EBU ανακοινώνει ότι δεν θα συμμετάσχει κανένας Ρώσος καλλιτέχνης στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision», αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 25 Φεβρουαρίου.

«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της EBU έλαβε την απόφαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση που έλαβε νωρίτερα σήμερα από το διοικητικό όργανο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, την Ομάδα Αναφοράς, με βάση τους κανόνες της διοργάνωσης και τις αξίες της EBU. Η εισήγηση της Ομάδας Αναφοράς υποστηρίχθηκε επίσης από την Επιτροπή Τηλεόρασης της EBU», εξηγεί η ανακοίνωση.

«Η απόφαση εκφράζει την ανησυχία ότι, υπό το πρίσμα της πρωτοφανούς κρίσης στην Ουκρανία, η συμμετοχή της Ρωσίας στη φετινή διοργάνωση θα μπορούσε να δυσφημίσει τον διαγωνισμό», τονίζεται.

Επίσης σημειώνεται ότι προτού λάβει αυτή την απόφαση, η EBU προχώρησε σε ευρεία διαβούλευση μεταξύ των μελών της.

Προηγουμένως, η ουκρανική κρατική ραδιοτηλεόραση UA: PBC κάλεσε την EBU να αναστείλει την ιδιότητα μέλους της Ρωσίας, λέγοντας ότι οι ρωσικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υπήρξαν «φερέφωνο του Κρεμλίνου και βασικό εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας» και ότι συμμετείχαν στη «συστηματική διάδοση παραπληροφόρησης» κατά της Ουκρανίας.

«Η EBU είναι ένας μη πολιτικός οργανισμός ραδιοτηλεοπτικών φορέων που έχει δεσμευτεί να προασπίζεται τις αξίες των δημόσιων υπηρεσιών», αναφέρει η νεότερη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προστασία των αξιών ενός πολιτιστικού διαγωνισμού που προωθεί τις διεθνείς σχέσεις και την κατανόηση, φέρνει κοντά το κοινό, εξυμνεί την ποικιλομορφία μέσω της μουσικής και ενώνει την Ευρώπη σε μια σκηνή», καταλήγει η δήλωση της EBU.

