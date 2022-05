Eurovision 2022 – Β’ Ημιτελικός: Αποκλεισμός – σοκ για την Κύπρο με την Ανδρομάχη – Τα αποτελέσματα

Δεν κατάφερε να κερδίσει την πρόκριση στον τελικό της Eurovision η Κύπρος με την Ανδρομάχη – Τα αποτελέσματα του Δεύτερου Ημιτελικού

Ο 66ος Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision συνεχίστηκε στο Τορίνο της Ιταλίας το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαΐου με τη διεξαγωγή του Δεύτερου Ημιτελικού και τη συμμετοχή της Κύπρου με εκπρόσωπο την Ανδρομάχη.

Οι δύο Ημιτελικοί και ο Μεγάλος Τελικός της φετινής Eurovision φιλοξενούνται στο «PalaOlimpico» του Τορίνο.

Την παρουσίαση των τριών σόου του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έχουν αναλάβει ο Ιταλός τηλεοπτικός παρουσιαστής Alessandro Cattelan, η υποψήφια για Όσκαρ τραγουδίστρια Laura Pausini και ο Βρετανός-Λιβανέζος τραγουδιστής Mika.

Στον Δεύτερο Ημιτελικό διαγωνίστηκαν 18 χώρες. Με σειρά εμφάνισης ήταν οι Φινλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μάλτα, Σαν Μαρίνο, Αυστραλία, Κύπρος, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Μαυροβούνιο, Βέλγιο, Σουηδία και Τσεχία.

Μετά την πρόκριση των δέκα πρώτων χωρών από τον Πρώτο Ημιτελικό, της Τρίτης 10 Μαΐου, άλλες δέκα χώρες προκρίθηκαν από τον Δεύτερο Ημιτελικό και μαζί με τις «Big Five» χώρες του διαγωνισμού (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία), συμπληρώνουν το παζλ του Μεγάλου Τελικού του Σαββάτου 14 Μαΐου.

Το δικό μας ενδιαφέρον ήταν εστιασμένο στην παρουσία της Κύπρο με εκπρόσωπο την Ανδρομάχη που ερμήνευσε το «Ela», η οποία δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό.

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν συνδυασμός των ψήφων από τους Ευρωπαίους τηλεθεατές (που ψήφισαν απόψε) και τις εθνικές κριτικές επιτροπές (οι οποίες ψήφισαν χθες κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας).

Δικαίωμα ψήφου είχαν οι τηλεθεατές από τις 18 χώρες που συμμετείχαν στον Δεύτερο Ημιτελικό, μαζί με τη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο., που προκρίνονται απευθείας στον τελικό, ως μέλη των «Big 5».

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision 2022 από τον Δεύτερο Ημιτελικό, όπως ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά:

• Βέλγιο / Jérémie Makiese – «Miss You»

• Τσεχία / We Are Domi – «Lights Off»

• Αζερμπαϊτζάν / Nadir Rustamli – «Fade to Black»

• Πολωνία / Ochman – «River»

• Φινλανδία / The Rasmus – «Jezebel»

• Εσθονία / Stefan – «Hope»

• Αυστραλία / Sheldon Riley – «Not the Same»

• Σουηδία / Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer»

• Ρουμανία / WRS – «Llámame»

• Σερβία / Konstrakta – «In corpore sano»

Από τον Πρώτο Ημιτελικό την πρόκριση κέρδισαν οι Αρμενία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λιθουανία, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουκρανία και Πορτογαλία.

Στον τελικό προκρίθηκαν απευθείας οι «Big Five» χώρες του διαγωνισμού: Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία.

Ο Μεγάλος Τελικός του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαΐου με τη συμμετοχή της Ελλάδας με εκπρόσωπο την Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord.