Eurovision 2022: Απόψε ο τελικός με τη συμμετοχή της Ελλάδας – Τα τραγούδια που διαγωνίζονται

Μη χάσετε τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2022 με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Αμάντας Γεωργιάδη.

Ο 66ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώνεται στο Τορίνο της Ιταλίας απόψε, Σάββατο 14 Μαΐου, με τη διοργάνωση του Μεγάλου Τελικού με τη συμμετοχή 25 χωρών και της Ελλάδας με εκπρόσωπο την Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord.

Στον Μεγάλο Τελικό θα συμμετάσχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς του διαγωνισμού στις 10 και 12 Μαΐου και οι «Big Five» χώρες της διοργάνωσης, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ιταλία.

Τον τελικό θα τον παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση το Σάββατο 14 Μαΐου στις 22:00, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX και μέσω live streaming από το ertnews.gr

Στον σχολιασμό του Μεγάλου Τελικού της Eurovision είναι και φέτος η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η Ελλάδα με εκπρόσωπο την Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord και τη συναισθηματική μπαλάντα «Die Togeter» θα εμφανιστεί στη 17η θέση της βραδιάς.

Στον τελικό ψηφίζουν και οι 40 χώρες που συμμετείχαν στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα το ανακοινώσει η Stefania, κατά κόσμον Στεφανία Λυμπερακάκη, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στον περσινό διαγωνισμό, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου κατέκτησε τη 10η θέση.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2022 έχει ως εξής:

Τσεχία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ελβετία, Γαλλία, Νορβηγία, Αρμενία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ουκρανία, Γερμανία, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισλανδία, Μολδαβία, Σουηδία, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Σερβία και Εσθονία.

Οικοδεσπότες του Μεγάλου Τελικού του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision είναι ο Ιταλός τηλεοπτικός παρουσιαστής Alessandro Cattelan, η υποψήφια για Όσκαρ τραγουδίστρια Laura Pausini και ο Βρετανός-Λιβανέζος τραγουδιστής Mika.

Τα 25 τραγούδια του τελικού της Eurovision

1. Τσεχία / We Are Domi – «Lights Off»

2. Ρουμανία / WRS – «Llámame»

3. Πορτογαλία / Maro – «Saudade, saudade»

4. Φινλανδία / The Rasmus – «Jezebel»

5. Ελβετία / Marius Bear – «Boys Do Cry»

6. Γαλλία / Alvan and Ahez – «Fulenn»

7. Νορβηγία / Subwoolfer – «Give That Wolf a Banana»

8. Αρμενία / Rosa Linn – «Snap»

9. Ιταλία / Mahmood & Blanco – «Brividi»

10. Ισπανία / Chanel – «SloMo»

11. Ολλανδία / S10 – «De diepte»

12. Ουκρανία / Kalush Orchestra – «Stefania (Стефанія)»

13. Γερμανία / Malik Harris – «Rockstars»

14. Λιθουανία / Monika Liu – «Sentimentai»

15. Αζερμπαϊτζάν / Nadir Rustamli – «Fade to Black»

16. Βέλγιο / Jérémie Makiese – «Miss You»

17. Ελλάδα / Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord – «Die Together»

18. Ισλανδία / Systur – «Með hækkandi sól»

19. Μολδαβία / Zdob și Zdub and Advahov Brothers – «Trenulețul»

20. Σουηδία / Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer»

21. Αυστραλία / Sheldon Riley – «Not the Same»

22. Ηνωμένο Βασίλειο / Sam Ryder – «Space Man»

23. Πολωνία / Ochman – «River»

24. Σερβία / Konstrakta – «In corpore sano»

25. Εσθονία / Stefan – «Hope»