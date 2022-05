Eurovision 2022: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός με τη συμμετοχή της Κύπρου – Ακούστε τα τραγούδια

Απόψε ο Δεύτερος Ημιτελικός της Eurovision 2022 – Με τη συμμετοχή της Κύπρου με εκπρόσωπο την Ανδρομάχη

Ο 66ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision συνεχίζεται στο Τορίνο της Ιταλίας απόψε, Πέμπτη 12 Μαΐου, με τη διοργάνωση του Δεύτερου Ημιτελικού με τη συμμετοχή 18 χωρών και της Κύπρου με εκπρόσωπο την Ανδρομάχη.

Στον Δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision 2022 διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Φινλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μάλτα, Σαν Μαρίνο, Αυστραλία, Κύπρος, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Μαυροβούνιο, Βέλγιο, Σουηδία, Τσεχία.

Η Κύπρος, με εκπρόσωπο την Ανδρομάχη και το τραγούδι «Ela», εμφανίζεται στην ένατη θέση του Δεύτερου Ημιτελικού.

Το «Ela» είναι ένα μοντέρνο τραγούδι με ethnic επιρροές που διαθέτει αγγλικούς και ελληνικούς στίχους.

Η επιμέλεια της παρουσίασης του τραγουδιού επί σκηνής έχει ανατεθεί στους διεθνώς καταξιωμένους καλλιτεχνικούς διευθυντές Marvin Dietmann και Dan Shipton.

Τον Δεύτερο Ημιτελικό θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση, την Πέμπτη 12 Μαΐου στις 22:00, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX και μέσω live streaming από το ertnews.gr.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών, καθώς και του Τελικού θα είναι και φέτος για την ελληνική μετάδοση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στον Τελικό της Eurovision προκρίνονται δέκα χώρες από κάθε ημιτελικό. Από τον Πρώτο Ημιτελικό, της Τρίτης 10 Μαΐου, την πρόκριση πήραν οι Αρμενία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λιθουανία, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουκρανία και Πορτογαλία.

Παρουσιαστές και των τριών ζωντανών σόου του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα είναι ο Ιταλός τηλεοπτικός παρουσιαστής Alessandro Cattelan, η υποψήφια για Όσκαρ τραγουδίστρια Laura Pausini και ο Βρετανός-Λιβανέζος τραγουδιστής Mika.

Δικαίωμα ψήφου σε αυτόν τον ημιτελικό, έχουν οι 18 χώρες που συμμετέχουν, μαζί με τη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο., που προκρίνονται απευθείας στον τελικό, ως μέλη των «Big 5».

Ακούστε τα 18 τραγούδια του Δεύτερου Ημιτελικού

1. Φινλανδία / The Rasmus – «Jezebel»

2. Ισραήλ / Michael Ben David – «I.M»

3. Σερβία / Konstrakta – «In corpore sano»

4. Αζερμπαϊτζάν / Nadir Rustamli – «Fade to Black»

5. Γεωργία / Circus Mircus – «Lock Me In»

6. Μάλτα / Emma Muscat – «I Am What I Am»

7. Άγιος Μαρίνος / Achille Lauro – «Stripper»

8. Αυστραλία / Sheldon Riley – «Not the Same»

9. Κύπρος / Andromache – «Ela»

10. Ιρλανδία / Brooke – «That’s Rich»

11. Βόρεια Μακεδονία / Andrea – «Circles»

12. Εσθονία / Stefan – «Hope»

13. Ρουμανία / WRS – «Llámame»

14. Πολωνία / Ochman – «River»

15. Μαυροβούνιο / Vladana – «Breathe»

16. Βέλγιο / Jérémie Makiese – «Miss You»

17. Σουηδία / Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer»

18. Τσεχία / We Are Domi – «Lights Off»