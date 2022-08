Eurovision 2022: Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των Ημιτελικών – Στην 3η θέση η Ελλάδα στον Α’ Ημιτελικό

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των χωρών στου δύο ημιτελικούς της φετινής Eurovision.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μεγάλου Τελικού για τον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο στέφθηκε νικήτρια η Ουκρανία με τους Kalush Orchestra, δόθηκε στη δημοσιότητα η βαθμολογία των χωρών που συμμετείχαν στους δύο Ημιτελικούς.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τα ημιτελικά ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά κατά τη διάρκεια της κάθε βραδιάς.

Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη και το τραγούδι «Die Together» διαγωνίστηκε στον Πρώτο Ημιτελικό την Τρίτη 10 Μαΐου και η Κύπρος με την Ανδρομάχη και το τραγούδι «Ela» εμφανίστηκε στον Δεύτερο Ημιτελικό την Πέμπτη 12 Μαΐου.

Η ελληνική συμμετοχή κέρδισε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό του Σαββάτου 14 Μαΐου, όπου τερμάτισε στην 8η θέση της τελικής κατάταξης με 215 πόντους, ενώ η κυπριακή συμμετοχή γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της Eurovision.

Από κάθε Ημιτελικό την πρόκριση κέρδισαν οι δέκα πρώτες χώρες της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των ημιτελικών, η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord και το «Die Together» κέρδισε την τρίτη θέση με 211 πόντους στον Πρώτο Ημιτελικό της φετινής Eurovision.

Στη δωδέκατη θέση του Δεύτερου Ημιτελικού βρέθηκε η Κύπρος με την Ανδρομάχη και το «Ela», συγκεντρώνοντας 63 πόντους, αποτέλεσμα που δεν εξασφάλιση την πρόκριση στην κυπριακή αποστολή.

Η βαθμολογία του Α’ Ημιτελικού

Νικήτρια του Πρώτου Ημιτελικού αναδείχθηκε η Ουκρανία με τους Kalush Orchestra και το τραγούδι «Stefania», συγκεντρώνοντας 337 πόντους από το televoting και τις κριτικές επιτροπές.

Η Ουκρανία στέφθηκε νικήτρια στον τελικό του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision συγκεντρώνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 631 πόντων.

Οι χώρες που προκρίθηκαν

1. Ουκρανία / Kalush Orchestra – «Stefania» (337 πόντοι)

2. Ολλανδία / S10 – «De diepte» (221 πόντοι)

3. Ελλάδα / Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together» (211 πόντοι)

4. Πορτογαλία / Maro – «Saudade, saudade» (208 πόντοι)

5. Αρμενία / Rosa Linn – «Snap» (187 πόντοι)

6. Νορβηγία / Subwoolfer – «Give That Wolf a Banana» (177 πόντοι)

7. Λιθουανία / Monika Liu – «Sentimentai» (159 πόντοι)

8. Μολδαβία / Zdob și Zdub and Advahov Brothers – «Trenulețul» (154 πόντοι)

9. Ελβετία / Marius Bear – «Boys Do Cry» (118 πόντοι)

10. Ισλανδία / Systur – «Með hækkandi sól» (103 πόντοι)

Οι χώρες που αποκλείστηκαν

11. Κροατία / Mia Dimšić – «Guilty Pleasure» (75 πόντοι)

12. Αλβανία / Ronela Hajati – «Sekret» (58 πόντοι)

13. Δανία / Reddi – «The Show» (55 πόντοι)

14. Λετονία / Citi Zēni – «Eat Your Salad» (55 πόντοι)

15. Αυστρία / Lumix feat. Pia Maria – «Halo» (42 πόντοι)

16. Βουλγαρία / Intelligent Music Project – «Intention» (29 πόντοι)

17. Σλοβενία / LPS – «Disko» (15 πόντοι)

Η βαθμολογία του Β’ Ημιτελικού

Νικήτρια του Δεύτερου Ημιτελικού αναδείχθηκε η Σουηδία με την Cornelia Jakobs και το τραγούδι «Hold Me Closer» με 396 πόντους.

Η Σουηδία τερμάτισε στην τρίτη θέση του Μεγάλου Τελικού, λαμβάνοντας συνολικά 459 πόντους.

Οι χώρες που προκρίθηκαν

1. Σουηδία / Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer» (396 πόντοι)

2. Αυστραλία / Sheldon Riley – «Not the Same» (243 πόντοι)

3. Σερβία / Konstrakta – «In corpore sano» (237 πόντοι)

4. Τσεχία / We Are Domi – «Lights Off» (227 πόντοι)

5. Εσθονία / Stefan – «Hope» (209 πόντοι)

6. Πολωνία / Ochman – «River» (198 πόντοι)

7. Φινλανδία / The Rasmus – «Jezebel» (162 πόντοι)

8. Βέλγιο / Jérémie Makiese – «Miss You» (151 πόντοι)

9. Ρουμανία / WRS – «Llámame» (118 πόντοι)

10. Αζερμπαϊτζάν / Nadir Rustamli – «Fade to Black» (96 πόντοι)

Οι χώρες που αποκλείστηκαν

11. Βόρεια Μακεδονία / Andrea – «Circles» (76 πόντοι)

12. Κύπρος / Andromache – «Ela» (63 πόντοι)

13. Ισραήλ / Michael Ben David – «I.M» (61 πόντοι)

14. Άγιος Μαρίνος / Achille Lauro – «Stripper» (50 πόντοι)

15. Ιρλανδία / Brooke – «That’s Rich» (47 πόντοι)

16. Μάλτα / Emma Muscat – «I Am What I Am» (47 πόντοι)

17. Μαυροβούνιο / Vladana – «Breathe» (33 πόντοι)

18. Γεωργία / Circus Mircus – «Lock Me In» (22 πόντοι)