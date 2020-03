Eurovision 2020: Η Βουλγαρία κάνει την έκπληξη με τη Victoria και το «Tears Getting Sober»

Η Βουλγαρία είναι ένα από τα φαβορί της Eurovision 2020.

Η Βουλγαρία συμμετέχει στον 65o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με τη Victoria και το τραγούδι «Tears Getting Sober» που μόλις κυκλοφόρησε από την BMG.

Πρόκειται για ένα υπέροχο τραγούδι ορχηστρικής pop γεμάτο από μαγικές έγχορδες μελωδίες.

Το «Tears Getting Sober» έχει ήδη κερδίσει εντυπώσεις και βάζει υποψηφιότητα για τη νίκη στο διαγωνισμό, ενώ η Victoria ξεδιπλώνει το εξαιρετικά ευαίσθητο και εύθραυστο φωνητικό ύφος της.

Η Victoria δήλωσε για το τραγούδι: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα τραγουδήσω το “Tears Getting Sober” στην Eurovision 2020. Το τραγούδι είναι πολύ προσωπικό για μένα γιατί διηγείται μια ιστορία για να ξεπεράσεις τους φόβους και τον πόνο σου και να προχωρήσεις».

Το «Tears Getting Sober» έρχεται μετά την κυκλοφορία της διασκευής του «Come Out And Play» της Billie Eilish που η Victoria κυκλοφόρησε για να υποστηρίξει τους οργανισμούς που βρίσκουν σπίτια για αδέσποτα ζώα και να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους στο να υιοθετούν αδέσποτα.

Η Victoria έγινε γνωστή μέσα από τον τέταρτο κύκλο του «X Factor» της Βουλγαρίας.

Στη συνέχεια ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της σαν ανεξάρτητη καλλιτέχνης κυκλοφορώντας δύο singles, το «Strange Times» και το «I Wanna Know».

Η Βουλγαρία θα εμφανιστεί στο δεύτερο μέλος του Δεύτερου Ημιτελικού της Eurovision 2020, που θα φιλοξενηθεί το επόμενο Μάιο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.